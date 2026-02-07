Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

NAJHORŠIE rozhodnutie života? Muž chcel OKLAMAŤ účty za energie, namiesto toho si v byte vyrobil KLZISKO!

Apartmán sa premenil na ľadovú pevnosť.
Apartmán sa premenil na ľadovú pevnosť. (Zdroj: TikTok/ctvmontreal)
KANADA - Mladý nájomník z kanadského mesta Trois-Rivières sa rozhodol ušetriť za vykurovanie, no jeho „šetrenie“ skončilo katastrofou. Počas mrazov prasklo potrubie a byt sa premenil na doslova ľadovú komnatu.

Muž sa na začiatku roka odsťahoval z bytu v miestnom trojdome a pred konečným vyúčtovaním úplne vypol kúrenie, aby ušetril na energiách. Nevzal však do úvahy, že v oblasti vládnu extrémne nízke teploty. V dôsledku toho prasklo potrubie a do bytu začala vnikať voda, informuje kanál CTV News s odvolaním sa na Noovo Info. Rýchlo vznikla asi tridsaťcentimetrová vrstva ľadu na podlahe a ľadové útvary sa objavili aj na stenách, strope a nábytku.

Správca objektu Jacques Nault zo spoločnosti Logispro Mauricie, ktorá budovu vlastní, situáciu komentoval: „Všade je voda, takže sa tam budú usadzovať plesne. Musíme byt vysušiť a rekonštruovať podľa toho, čo pokryje poistenie.“

Podľa neho sú podobné situácie dôsledkom stúpajúcich životných nákladov, no vypínať kúrenie v zime je podľa jeho slov veľmi riskantné – úspora na energiách je pritom minimálna. Jedinou pozitívnou stránkou bolo, že sa na zamrznutý byt prišlo pomerne skoro a že ďalšie dve jednotky neboli nijako poškodené.

