Nové JA Kristíny Tormovej: Zdravotné problémy ju dohnali k reštartu! TOTO som musela zmeniť

BRATISLAVA - S každým začiatkom roka prichádzajú klasické predsavzatia – viac spať, lepšie jesť, viac sa hýbať. Herečka, spisovateľka a influencerka Kristína Tormová však priznala, že u nej muselo k reštartu dôjsť podstatne skôr!
S novým rokom prichádza aj akýsi pomyselný reštart a mnohí z nás chcú prekopať svoju životosprávu od základov. Kristína Tormová to má vraj oveľa častejšie. Niekedy dokonca aj viackrát v priebehu jedného dňa! „Ja sa reštartujem aj niekoľkokrát za deň pravdupovediac, pretože pri mojom ADHD sa strašne rýchlo vyčerpám a musím vždy nejakým spôsobom vstať z mŕtvych,“ prezrádza Kristína otvorene. Keď sa jej energia minie, najväčšiu záchranu vidí v tom najzákladnejšom. „Veľa spánku a pokiaľ mi to práca dovolí, tak radšej si poobede ľahnem a potom pracujem večer.“
Jedna zmena však bola pre ňu vraj predsalen zásadná. „Prestala som piť kávu, čo bola dosť zásadná zmena, takže som prešla na čaje a musím povedať, že to je lepší reštart.“ A keď už hovorí o reštarte, netýka sa to len kávy a oddychu– zamerala sa aj na jedlo. „Snažím sa poctivo stravovať, pretože som až vo svojich 42 rokoch zistila, že sa stravujem veľmi zle, takže teraz dávam na jedlo veľký dôraz.“
Do toho všetkého však prišla skúsenosť, ktorá jej podľa vlastných slov zmenila nastavenie ešte výraznejšie a udiala sa podstatne skôr ako s príchodom nového roka. „Mne sa moje telo reštartovalo samé od seba v júni, nečakane zo zdravotných problémov, takže ja som sa vtedy celkovo znovuzrodila.“ Práve odvtedy sa snaží fungovať zodpovednejšie – a pohyb sa stal pravidelnou súčasťou jej dní.. „Chodím na silový tréning, ak nemôžem, tak si dám jogu, veľa chodím pešo, bicyklujem…“ Influencerku sme tentokrát zastihli na evente známej švédskej kozmetickej značky, takže padla aj otázka, či sa podobného reštartu dočkala aj jej pleť. A tu Kristína vyrukovala s úsmevnou spomienkou, ktorá zaručene pobaví aj vás!
