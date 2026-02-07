AKTUÁLNE Tragická dopravná nehoda: Vodič (†52) pri Dunajskej Strede zišiel z vozovky a narazil do stromu!

Tragická dopravná nehoda pri Dunajskej Strede si vyžiadala život 52-ročného vodiča (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
DUNAJSKÁ STREDA - Polícia SR zasahuje v týchto chvíľach pri tragickej udalosti, ku ktorej došlo na ceste č. III/1406 smerom na Dunajskú Stredu.
Podľa aktuálnych informácií mal 52-ročný vodič stratiť vedenie, zišiel z cesty a narazil čelne do stromu. Bohužiaľ na mieste zomrel.
Nehoda sa odohrala v čase okolo 13:30. Vozidlo VW Golf zišlo z cesty za doteraz neobjasnených príčin. "Náraz bol tak silný, že z vozidla zostal ibra vrak. 52-ročný muž utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom, ktorým an mieste podľahol," informujú muži zákona.
Príčiny aj okolnosti dopravnej nehody sú naďalej v štádiu vyšetrovania.