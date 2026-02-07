Krásna správa! Halle Berry sa zasnúbila tesne pred 60-tkou: Nájde šťastie pri štvrtom manželovi?

LOS ANGELES - Po rokoch nevysvetliteľného zmätku v jej vzťahu s vokalistom a hudobníkom Van Huntom konečne predviedla prsteň, ktorý sa blyští viac než Oscarová socha! Roky kolovali klebety, že Halle návrh odmietla, že sa bráni manželstvu, že jej stačí „láska bez papiera“… ale teraz prišla so šokujúcou pravdou: Áno, povedala áno!
Hollywood bol vždy plný zvratov, ale to, čo sa deje okolo Halle Berry a jej vzťahu s hudobníkom Van Huntom, prekračuje všetky tabu. Niekto tomu hovorí milostná jazda bez brzdy. Iní zase strategická psychológia staršej ženy, ktorá už nechce zopakovať tie isté chyby, ktoré ju stáli tri predchádzajúce manželstvá.
Prvýkrát bola vydatá za baseballistu Davida Justice, potom za hudobníka Erica Benéta, a naposledy za francúzskeho herca Oliviera Martineza, s ktorým má syna Macea. Každé jedno manželstvo sa skončilo šokujúcim rozvodom, médiá ju roky opisovali ako „nevydarené šťastie v láske“ a ona sa cítila, akoby bola odsúdená na život bez skutočnej stability.
A potom prišiel Van Hunt.