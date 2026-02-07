Podozrivých zo streľby na ruského generála Alexejeva budú čoskoro vypočúvať

MOSKVA - Dvoch podozrivých z pokusu o vraždu ruského generálporučíka Vladimira Alexejeva budú čoskoro vypočúvať, napísal v sobotu denník Kommersant s odvolaním sa zdroj oboznámený s priebehom vyšetrovania.Informuje správa agentúry Reuters.
Po výsluchu budú podozriví obvinení, uvádza denník. Rusko o žiadnom zadržaní v prípade streľby na Alexejeva oficiálne neinformovalo. Vyšetrovatelia v piatok len oznámili, že neznámy strelec na generálporučíka niekoľkokrát vystrelil a z miesta činu utiekol. Zástupcu riaditeľa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva postrelili v piatok ráno v jeho bytovom dome v Moskve. Po úspešnej operácii je v sobotu opäť pri vedomí, napísal Kommersant.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti so streľbou obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát. „Tento teroristický čin opäť potvrdil, že režim (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského je odhodlaný neustále provokovať s cieľom narušiť priebeh rokovaní,“ vyhlásil v piatok Lavrov. Ukrajina uviedla, že so streľbou nemá nič spoločné. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 bolo v Rusku zabitých niekoľko popredných vojenských predstaviteľov. K zodpovednosti za niektoré z týchto útokov sa prihlásil Kyjev.