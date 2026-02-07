Prišli im na to! Nemecké úrady zhabali milióny cigariet vyrobených v tajnej továrni

HANNOVER - Milióny ilegálne vyrobených cigariet skonfiškovali colné úrady na severe Nemecka po tom, ako objavili veľkú, tajne prevádzkovanú továreň, kde zatkli štyri osoby, cituje agentúra DPA.
Podľa colného vyšetrovacieho úradu v Hannoveri bola v piatok pri razii v sklade v malom meste Kalbe v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko odhalená kompletná výrobná linka. Vzhľadom na rozsah miesta činu bude vyšetrovanie a odstraňovanie dôkazov pravdepodobne trvať celý víkend. Zhabaných bolo viac ako 30 miliónov nezdanených cigariet spolu s niekoľkými tonami tabaku a surovín, ako sú filtre a obaly.
„Daňová strata za cigarety, ktoré sú pravdepodobne falšované, dosahuje viac ako osem miliónov eur,“ uviedla colná správa vo svojom vyhlásení. Podrobnosti o zatknutých osobách neboli vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bezprostredne zverejnené. Pri odstraňovaní veľkého množstva dôkazov a cigariet pomáhali aj iné orgány. Colníci našli nelegálny tovar na približne 80 až 90 paletách, uviedol ich hovorca. Pred raziou colníci z mesta Bielefeld skontrolovali nákladné vozidlo na diaľnici A2 v susednej spolkovej krajine Dolné Sasko. Počas kontroly na diaľnici, ktorá vedie cez Hannover a oblasť Kalbe, bolo zaistených približne 12 miliónov cigariet.