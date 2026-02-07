TENTO buk popiera všetko, čo poznáte o rastlinách: ŽIADNA fotosyntéza a zelené listy! Cukry získava cez TAJNÉ spojenie

PRAHA - Malý buk albín z Moravského krasu prekvapuje vedcov aj po tridsiatich rokoch. Strom bez chlorofylu, ktorý by podľa pravidiel rastlinnej výživy nemal prežiť, stále rastie a odoláva okolitému prostrediu. Jeho tajomstvo sa skrýva pod zemou – a vedci sa ho snažia rozlúštiť.
Buk albín nemá ani jeden zelený list, a preto nevykonáva fotosyntézu – proces, ktorým rastliny premieňajú slnečné žiarenie na energiu. „Rastlina bez chlorofylu je ako auto bez motora. Náš buk nevytvára cukry, musí ich získavať z vonkajšieho zdroja,“ vysvetľuje Tomáš Figura z Botanického ústavu AV ČR.
Vedci sa zamerali na tri možné spôsoby prežitia stromu. Genetické testy vylúčili, že by ide o výhonok iného stromu. Najpravdepodobnejšie je, že buk získava energiu prostredníctvom prirodzeného zrastenia koreňov so susedným stromom. Možnosť, že cukry prichádzajú cez mykorízne huby, však tiež nebola úplne vylúčená.
Zvýšený záujem zvierat o jeho listy
Analýzy ukázali, že strom obsahuje vysoké množstvo rozpustných cukrov, čo vysvetľuje zvýšený záujem zvierat o jeho listy. Buk má tiež kratšie vegetačné obdobie a jeho listy opadávajú skôr, čo súvisí s jeho špecifickým spôsobom získavania energie. Prežitie stromu je totiž závislé na nepretržitom prísune cukrov; ak by sa spojenie s „dávajúcim“ stromom prerušené, buk by rýchlo oslabil, podobne ako pacient odpojený od umelej výživy.
Vedci sledujú buk neinvazívne a definitívny dôkaz o podzemnom prepojení koreňov by bolo možné získať až po prirodzenej smrti stromu. Tento unikátny prípad ukazuje, ako fascinujúce adaptácie môže príroda vytvoriť, aby rastliny prežili aj za extrémnych podmienok.