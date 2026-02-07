Slovenská diplomatka opísala DESIVÚ noc na Ukrajine, Rusi ju vysmiali: Môže sa poďakovať nadriadeným v Bruseli!

KYJEV – Vojna na Ukrajine neutícha už takmer štyri roky. Dňa 22. februára 2026 to bude presne na deň štyri roky od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu. V niektorých regiónoch sa bojuje aj napriek silným mrazom. Poukazuje na to aj slovenská diplomatka, ktorá má od pohodlia veľmi ďaleko. Keď sa o to podelila s verejnosťou na sociálnej sieti, prišiel výsmech priamo z Moskvy.
Slovenská diplomatka na Ukrajine Katarína Mathernová prežila opäť jednu z ťažších nocí. V pondelok 3. februára uverejnila na sociálnej sieti Facebook zarážajúci príspevok. Priblížila tak skutočnú situáciu nielen bežného obyvateľstva, ale aj vyslancov iných krajín, ktorí sa zdržiavajú na Ukrajine.
"Dnes som spala v kúpeľni. Znova. Bola to veľmi hlučná noc. Rusko v noci zaútočilo na Kyjev, Charkov, Odesu a päť ďalších oblastí. Údery boli zamerané najmä na zdroje tepla a elektriny, ako aj na civilistov," približuje diplomatka s tým, že ruské sily využívajú veľmi nízke nočné teploty na Ukrajine na terorizovanie domáceho obyvateľstva. "Dnes ráno bolo v Kyjeve -23 stupňov Celzia," dodáva.
Ako ďalej Mathernová uviedla, Rusko v tú noc útočilo 450 dronmi a vypustilo 70 balistických a riadených striel. Píše, že toto nie je vedľajší účinok vojny, ale ruská stratégia. V príspevku uverejnila aj svoju fotografiu, ako leží na matracoch v kúpeľni.
"Každú noc myslím na milióny ľudí po celej krajine, ktorí sa trasú vo svojich domovoch. Zima sa neskončila – a ruské útoky tiež nie. Obdivujem Ukrajinu za to, ako sa bráni," doplnila na záver.
Odpoveď ruskej diplomacie
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí slovenskú diplomatku zosmiešnila priamo na sociálnej sieti. "Na internete bola zverejnená neerotická fotografia zo sexuálneho života veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Kataríny Mathernovej. Už mnoho rokov žiadame predstaviteľov Európskej únie, aby sa sami seba opýtali, ako žijú ľudia na Donbase, v Donecku a Luhansku, kde ich kyjevský režim 'pohladkal'," napísala Zacharovová.
Okrem toho spomenula, že Kyjev na Donbase utláčal a vraždil rusky hovoriacich ľudí a opakovane obvinila Európu, že to prehliadla. "Katarina Mathernová môže poďakovať svojim nadriadeným v Bruseli za sponzorovanie masakru. Môže žiadať o predĺženie vlastného trápenia pridelením ďalších pár stoviek miliárd maniakom na Bankovej," dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí. "Na Bankovej" myslela Zacharovová Bankovú ulicu, kde sídli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opakovane ho označuje za "nacistu".
Reakcia slovenskej diplomatky
Mathernová neskôr uverejnila príspevok, že Maria Zacharovová ju napadla na sociálnych sieťach nielen ako veľvyslankyňu, ale aj ako ženu.
"Keď hlásna trúba vojnového agresora sexualizuje fotografiu ženy ukrývajúcej sa pred ruskými raketami a dronmi, nehovorí to nič o mne – ani o Európskej únii – ale všetko o režime, ktorý Marija Zacharovová reprezentuje," uviedla na záver veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová.