Premiér Fico otvorene: Minister Kamenický KONSOLIDÁCIU zvládol, má moju plnú dôveru!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) povedal, že minister financií SR Ladislav Kamenický má jeho plnú dôveru. Okrem toho dodal, že vláda SR urobí všetko pre to, aby do parlamentných volieb (2027) odovzdala verejné financie v čo najlepšom stave. Predseda vlády nevidí priestor na to, aby sa v budúcom roku rozhodovalo o novom generálnom prokurátorovi (GP). Pri voľbe sa bude postupovať podľa zákona. Fico to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zasahuje podľa Fica do politiky a stratil dôveru vlády. Myslí si, že GP sa v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb rozhodol vstúpiť do ringu.
archívne video
Robert Fico poznamenal, že minister Ladislav Kamenický zostane na svojom mieste dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať. Okrem toho dodal, že šéf rezortu financií zvládol konsolidáciu verejných financií tak, že Slovensko je hodnotené pozitívne. "Samozrejme, že konsolidácia bolí a bude bolieť," dodal.
"Keby nemal moju dôveru, tak tam už nie je," zdôraznil premiér. "Bude ďalej pokračovať dovtedy, pokiaľ bude chcieť pokračovať, ja neviem žiadneho ministra priviazať na stoličku. Ak bude mať záujem pracovať, tak bude pracovať," dodal.
Vláda sa podľa premiéra postaví ku konsolidácii tak, aby boli verejné financie opätovne v poriadku. Na otázku moderátora, či stlačí deficit verejných financií na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), priamo neodpovedal. "Urobíme všetko pre to, aby verejné financie nová vláda dostala v takom stave, ako sme ich odovzdávali v roku 2020 a nie v takom stave, ako sme ich my preberali v roku 2023, keď boli najhoršie v Európskej únii," priblížil Fico. Deficit za rok 2019 bol 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,2 miliardy eur. V nasledujúcom roku, už počas pandémie, vzrástol deficit na 6,16 % HDP.
O novom GP rozhodne zrejme nasledujúca vláda
Podľa premiéra Roberta Fica by mali byť parlamentné voľby v septembri 2027. "Tak je evidentné, že celý politický život sa skončí niekedy v máji, maximálne v júni. Júl, august, september bude klasická predvolebná kampaň. Ja si nemyslím, že je nejaký priestor na to, aby sme už niekedy v marci, apríli rozhodovali o GP, ktorému v roku 2027 končí mandát," povedal Fico.
Predseda vlády SR reagoval tiež na Žilinkove tohtotýždňové vyjadrenia o tom, že korupcia sa na Slovensku v minulom roku prestala vyšetrovať. Premiér tvrdí, že pánom trestného stíhania je prokuratúra, tá zlyháva a Žilinka hádže vinu na iných ľudí.
"Je to presne to isté, ako keby minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) urobil veľkolepú tlačovú konferenciu a obvinil ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) z toho, že nestavia mosty," poznamenal Fico.
Zamietnutie darovania techniky na Ukrajinu
Ďalej poukázal, že ak je dnes niekto trestne stíhaný a právoplatne odsúdený, tak je potom vyradený z politického súboja. A to bol podľa Fica hlavný dôvod, prečo prokuratúra zamietla všetky veci týkajúce sa darovania vojenskej techniky na Ukrajinu. "Vytvárajú predpoklady na to, aby po parlamentných voľbách mohla vzniknúť široká koalícia, kde bude PS a Demokrati," dodal.
Predseda vlády tiež nevidí objektívne ani subjektívne podmienky na to, aby sa na Slovensku konali predčasné voľby. Ako predseda strany Smer má záujem, aby vláda vyčerpala celý svoj mandát. Informáciu, že by mala na Slovensko pricestovať americká delegácia, Fico v relácii nepotvrdil. "Nemám oprávnenie hovoriť o akejkoľvek pripravovanej návšteve americkej delegácie na Slovensku. Môžem len povedať, že ak príde, bude srdečne privítaná," podotkol.
Kritika za zákaz dovozu ruského plynu
Premiér sa krátko venoval aj energetike a konkurencieschopnosti Európy. Opätovne kritizoval Európsku komisiu za schválenie zákazu dovozu ruského plynu. Pripravovanú žalobu proti EK, za to že kvalifikovanou väčšinou schválila zákaz dovozu ruského plynu od novembra budúceho roku, Slovensko podľa neho môže vyhrať.
"Ja si myslím, že žalobu, ktorú podávame proti Komisii, práve pre toto rozhodnutie odpojiť sa od plynu z východu, môžeme vyhrať, lebo viacero krajiny avizuje, že naozaj toto bolo niečo, čo bolo obídením pravidla, že v otázkach sankcií musí byť jednomyseľnosť a nie je možné to prijímať," dodal premiér.
Premiér sa v diskusnej relácii vyjadril aj k líderstvu v Európskej únii. Táto téma bola na stole aj na jeho stretnutí s francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom. "Európska únia (EÚ) nemôže pôsobiť ako stádo oviec bez pastiera. Nemáme nikoho, kto by ukazoval jasnú politickú líniu EÚ," povedal. Fico by privítal, ak by sa európskeho líderstva chcela chytiť talianska premiérka Giorgia Meloniová.