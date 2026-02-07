Smutný koniec herečky Jany Brejchovej (†86): 13 rokov v izolácii a neľahký boj o život v ústavoch!

PRAHA - Život českej filmovej hviezdy sa zmenil na neustály boj. Jana Brejchová, známa ako „česká Bardotka“ a nezabudnuteľná kráľovná Eliška z muzikálu Noc na Karlštejně, prežila posledné roky života v samote a utrpení.
Slávna herečka, ktorá očarila celé Československo, už 13 rokov nevytiahla päty z nemocníc a svoje 86. narodeniny oslávila ako ležiaca pacientka v Motolskej liečebni pre dlhodobo chorých. Jej život sa začal rúcať po smrti posledného manžela Jiřího Zahajského (†68) a po presťahovaní z bytu v podhradí do pražských Vršovíc. Tam už takmer nevychádzala z domu a 7. októbra 2013 ju dcéra Tereza Brodská našla ležať bezvládne na podlahe – kľúče boli vo vnútri a mama nereagovala ani na zvonček, ani na telefón. Do bytu tak zavolala záchranné jednotky a od tohto momentu sa Jana Brejchová domov už nikdy nevrátila.
Dva týždne ležala na JIS a potom ešte na internej klinike, odtiaľ ju previezli do Rehabilitačnej kliniky Malvazinky, kde strávila celý rok. Vyšetrenia ukázali, že jej odumiera biela mozgová hmota. Napriek nevyliečiteľnej chorobe sa učila chodiť s chodítkom a dúfala, že sa raz vráti domov: „Snažím sa, som pilná, lebo sa veľmi teším domov,“ priznala vtedy Blesku.
Rodina jej potom zabezpečila pobyt v Rehabilitačnej nemocnici Beroun, kde bola schopná sama prejsť po chodbe a dokonca fajčiť pri okne, píše Blesk. Tragédia však číhala za rohom – nešťastný pád spôsobil zlomený krčok stehennej kosti a pomliaždené koleno. Po operácii už nikdy nezačala chodiť a posledných takmer 11 rokov života strávila v liečebni pre dlhodobo chorých, kde bola pod stálym dohľadom lekárov.
Jana Brejchová zažila aj búrlivé súkromie. V osemnástich ju k oltáru odviedol režisér Miloš Forman (†86). Po jeho nevere sa rozviedla a vydala sa za nemeckého herca Ulricha Theina. Po roku sa zamilovala do Vlastimila Brodského (†81), narodila sa im dcéra Tereza a vydržali spolu šestnásť rokov. Nakoniec žila trinásť rokov s Jaromírom Hanzlíkom (76) a posledným mužom jej života sa stal Jiří Zahajský, ktorý v roku 2007 podľahol rakovine prostaty.