Rusko neuspelo! Taliansko im zmarilo kybernetické hrozby pred zimnými olympijskými hrami

RÍM - Taliansko zmarilo sériu ruských kybernetických útokov zameraných na nadchádzajúce zimné olympijské hry, ktoré sa budú konať v Miláne a Cortine d'Ampezzo, uviedol podľa domácich médií tamojší minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zmarili sme sériu kybernetických útokov na úrady ministerstiev zahraničných vecí, počnúc Washingtonom, a tiež na niektoré miesta zimných olympijských hier vrátane hotelov v Cortine,“ povedal Tajani počas svojej utorkovej cesty do hlavného mesta USA a dodal, že útoky boli „ruského pôvodu“.
Polícia v utorok uviedla, že taliansky policajný tím pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý sa venuje olympijským hrám, je v nasadení od 26. januára a „jeho cieľom je chrániť kritickú infraštruktúru a monitorovať sieť, a to z hľadiska verejného poriadku, aj s cieľom predchádzať potenciálnym teroristickým hrozbám“. Špecialisti sú prítomní v celej oblasti, kde sa bude olympiáda konať, od Sondria po Belluno, Miláno a Trento.
Olympijské hry sa budú konať po celom severnom Taliansku. Športový program sa začína už v stredu (4. 2.), zatiaľ čo sa hry oficiálne začnú v piatok otváracím ceremoniálom.