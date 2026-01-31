Izraelské údery v Gaze: Pri útokoch zahynulo 12 ľudí

GAZA/JERUZALEM - Pri izraelských úderoch v Pásme Gazy zomrelo dnes ráno najmenej 12 Palestínčanov. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie nemocníc v oblasti. Podľa nej ide o jeden z najvyšších počtov mŕtvych od októbrového vyhlásenia prímeria. Izraelská armáda údery nekomentovala.
Podľa AP jeden úder na obytný dom v meste Gaza zabil päť ľudí, zatiaľ čo ďalší úder, ktorý zasiahol stan, zabil ďalších sedem osôb. Medzi mŕtvymi sú najmenej dve ženy a šesť detí.
Od začiatku prímeria podľa palestínskych úradov, ktoré kontroluje teroristická organizácia Hamas, zomrelo pri izraelských úderoch vyše 500 ľudí.
Vojna v Pásme Gazy si vyžiadala podľa Palestínčanov zhruba 72.000 mŕtvych. Podľa médií izraelská armáda tento údaj prijala a skúma, aký veľký podiel tvoria zabití civilisti. Vojnu vyvolal teroristický útok Hamasu a jeho spojencov na izraelské územie zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo najmenej 1200 osôb.