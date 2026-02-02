Rafah opäť otvorený: Hraničný priechod medzi Pásmom Gazy a Egyptom slúži obyvateľom, nie nákladu

KÁHIRA - Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bol v pondelok oficiálne otvorený pre obyvateľov tejto palestínskej enklávy, potvrdili izraelskí aj egyptskí predstavitelia. Informujú o tom agentúry AFP a AP a portál The Times of Israel (TOI).
„V súčasnosti, po príchode tímov EUBAM v mene Európskej únie, je hraničný priechod Rafah otvorený pre pohyb obyvateľov, vstup aj výstup,“ oznámil izraelský predstaviteľ. EUBAM je Hraničná pomocná misia EÚ, ktorej cieľom je pomáhať krajinám zlepšiť kontrolu hraníc, colné postupy a boj proti pašovaniu a korupcii.
Egyptský predstaviteľ pre AP anonymne uviedol, že v prvý deň prevádzky priechodu prejde v oboch smeroch 50 Palestínčanov. Otvorenie priechodu Rafah potvrdili aj štátne egyptské médiá. TOI zdôrazňuje, že hraničný priechod je otvorený len pre palestínskych chodcov z Pásma Gazy a nie pre nákladné vozidlá s humanitárnou pomocou.
Všetci Palestínčania z Pásma Gazy, ktorí budú chcieť priechod použiť, musia získať povolenie od Egypta, ktorý ich mená pošle na schválenie izraelskej bezpečnostnej službe Šin Bet. Izrael bude dohliadať na odchod Palestínčanov z Gazy do Egypta diaľkovo z kontrolnej miestnosti pomocou softvéru na rozpoznávanie tváre a umožní to iba schváleným osobám. Vstup do Pásma Gazy z Egypta bude možný iba po bezpečnostnej kontrole na kontrolnom bode izraelskej armády v Rafahu. Hraničný priechod bol znovu otvorený v nedeľu iba na otestovanie jeho prevádzky, nie pre ľudí, spresnil izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT).