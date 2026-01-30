Posledná rozlúčka s obeťami MASAKRU: Matúša (†65) a Helenu (†61) zabil vlastný syn! Nôž obrátil aj proti sestre Silvii (†42)

VRANOV NAD TOPĽOU - Pochovajú obete brutálneho masakru z Vranova nad Topľou. V obci na východe sa uskutoční cez víkend posledná rozlúčka s Matúšom (†65), Helenou (†61) a ich dcérou Silviou (†42). Ich syn a brat Matúš, ktorý ich mal zo sveta zniesť nožom, je zatiaľ v policajnej cele. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
K tragédii došlo v stredu popoludní za dverami jedného z bytov na vranovskom sídlisku Okulka. V ňom žila štvorčlenná rodina. Rodičia Matúš (†65) a Helena (†61), ich dcéra Silvia (†42) a syn Matúš. Už krátko po čine sa začalo hovoriť o tom, že vrahom je práve syn, ktorý mal byť iba deň pred tragédiou prepustený z psychiatrie.
Políciu mali zavolať susedia potom, ako počuli krik a volanie o pomoc, pravdepodobne zo strany ťažko ranenej matky útočníka. Policajti sa však po príchode na miesto nevedeli hneď do bytu dostať. Na miesto boli privolaní aj hasiči, ktorí byt otvorili. Policajti následne po vstupe do bytu útočníka spacifikovali.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v stredu po 14.00 h na miesto vyslalo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „U 61-ročnej ženy, 65-ročného muža a 42-ročnej ženy, žiaľ, lekár konštatoval úmrtie,“ uvideli z OS ZZS.
Matúš bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Vo štvrtok polícia uviedla, že prešovský krajský vyšetrovateľ v danej veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Momentálne prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom vývoji vás budeme informovať,“ dodali.
Posledná rozlúčka s obeťami masakru sa uskutoční v sobotu v obci Poša. „Odpočívajte v pokoji, moji bývalí susedia, úprimnú sústrasť pozostalej rodine. Stále neverím,“ napísala jedna z ich známych.
"Niektoré správy človeka zasiahnu bez ohľadu na to, kde sa stanú. Ale keď sa tragédia odohrá tu, doma, v našom meste, je to akoby sa tá bolesť dotkla každého z nás. Tragická udalosť, ktorá zasiahla naše mesto, v nás určite zanechá dlhodobo smútok. Zatrasie to s nami, pretože nám to pripomenie, aký je život krehký a ako rýchlo sa môže všetko zmeniť. O to viac by sme v takýchto chvíľach mali stáť pri sebe ako ľudia a vážiť slová," uviedol k tragédii primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.