Dvojtretinová väčšina Fideszu nie je odrazom reálnej volebnej podpory, uviedol Orbán

BUDAPEŠŤ - Dvojtretinová väčšina poslancov maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP v parlamente nie je presným odrazom reálnej volebnej podpory. Vyhlásil to v meste Mezőtúr v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici predseda vlády a Fideszu Viktor Orbán na stretnutí pozvaných aktivistov svojej strany. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Orbán, ktorý zdôraznil, že jeho príhovor je skôr prejavom predsedu strany než premiéra, podotkol, že volebný systém matematicky zosilňuje víťazstvo úspešnej strany a vyzval svojich sympatizantov na maximálnu mobilizáciu. Predseda vládnej strany pripomenul, že aj keď Fidesz opakovane získal v zákonodarnom zbore ústavnú väčšinu, spoločenský rozdiel medzi vládnym táborom a opozíciou nebol nikdy dvojtretinový.
„Volebný systém je nastavený tak, že aj malé víťazstvo sa nakoniec zväčší,“ uviedol s tým, že skutočná podpora bola vždy tesnejšia, než ukazuje počet získaných poslaneckých mandátov. Premiér označil nadchádzajúce voľby za súboj s „otvoreným koncom“. Apeloval na priaznivcov, aby sa nenechali ukolísať optikou minulých víťazstiev a zamerali sa na mobilizáciu voličov, najmä v digitálnom priestore. Podľa neho môže o celkovom úspechu rozhodnúť aj jediný mandát.
Fidesz pod Orbánovým vedením v bloku s KDNP vládne v Maďarsku nepretržite od roku 2010, pričom v štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Orbán prvýkrát vládol v období od roku 1998 do roku 2002, vtedy v koalícii s Maďarským demokratickým fórom (MDF) a Nezávislou maloroľníckou stranou (FKgP).