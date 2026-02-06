Hrozba v Mníchove! Židovská inštitúcia dostala výhražný list s nábojom

MNÍCHOV - Židovská inštitúcia v nemeckom meste Mníchov dostala výhražný list, ktorý obsahoval náboj do pištole, uviedla v piatok tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA.
Podozrivý balík dorazil vo štvrtok a bol skontrolovaný bezpečnostnou službou, ktorá spolu s nábojom objavila aj „list s výhražným obsahom“, uvádza sa vo vyhlásení. Prípad začalo vyšetrovať krajinské oddelenie pre trestné činy voči bezpečnosti.
Hovorkyňa polície nezverejnila, o ktorú židovskú inštitúciu išlo. Uviedla totiž, že k incidentu došlo v mníchovskom starom meste, kde sa nachádza Židovské centrum aj Synagóga Ohel Jakob. Ďalšie informácie týkajúce sa obsahu listu ani predpokladaného motívu neznámeho odosielateľa neboli zverejnené s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. „Na základe súčasného stavu vyšetrovania už teraz môžeme vylúčiť, že by aktuálne hrozilo reálne nebezpečenstvo,“ dodala hovorkyňa.