Desivé vyhrážky z Moskvy: Zabijeme všetkých členov NATO, keď vstúpia na Ukrajinu! Aj Rutteho

MOSKVA - Vyhrážky zabitím vojakov Severoatlantickej aliancie a dokonca aj jej generálneho tajomníka zazneli v priamom prenose ruskej štátnej televízie. Moderátor a propagandista Vladimir Solovjov reagoval na návštevu šéfa NATO Marka Rutteho v Kyjeve mimoriadne agresívnym slovníkom.
Hrozby v hlavnom vysielacom čase
Vo vysielaní stanice Rossija-1 zaznelo tento týždeň vyhlásenie, podľa ktorého by Rusko v prípade vstupu jednotiek NATO na Ukrajinu „zabilo každého do posledného muža“. Solovjov pritom výslovne spomenul aj samotného Rutteho, ak by sa podľa neho rozhodol pripojiť k aliančným silám.
Výrok zaznel v kontexte rastúcich debát o možnom nasadení západných jednotiek na Ukrajine v prípade porušenia budúceho prímeria zo strany Moskvy.
Návšteva Kyjeva ako spúšťač
Rutte pricestoval na Ukrajinu v utorok. V Kyjeve vystúpil v parlamente, spolu s prezidentom Volodymyrom Zelenským si uctil pamiatku padlých vojakov a následne s ním rokoval o ďalšej podpore krajiny čeliacej ruskej agresii.
Práve jeho verejné vystúpenie vyvolalo v ruskom televíznom štúdiu prudkú reakciu. Solovjov najskôr citoval Rutteho výzvu Ukrajincom, aby „zostali silní“, a následne pustil záverečnú časť jeho prejavu.
„Všetkých vás zabijeme“
Po odvysielaní záznamu Solovjov vystúpenie zhodnotil slovami o „globálnej podpore Ukrajiny“, ktorú Rutte podľa neho opäť zdôrazňoval. Následne prešiel k otvoreným vyhrážkam.
Ak by podľa neho na Ukrajinu vstúpili jednotky NATO, reakcia Ruska by bola jednoznačná. „Všetkých vás zabijeme,“ vyhlásil bez akýchkoľvek zábran.
Rutteho potom oslovil priamo a ironicky sa ho pýtal, či by sa chcel k takýmto jednotkám pridať. „Na vašom hrobe možno vyrastú kvety, ak ho niekto vôbec nájde,“ dodal s odkazom na Rutteho slová o blížiacej sa jari.
Kontext možného nasadenia jednotiek
O vyslaní vojakov z krajín tzv. koalície ochotných – medzi ktorými sa spomína Francúzsko, Nemecko či Spojené kráľovstvo – sa diskutuje ako o jednej z možností reakcie na prípadné porušenie budúceho prímeria zo strany Ruska.
Moskva však akúkoľvek takúto účasť odmieta a dlhodobo tvrdí, že by sa západné jednotky automaticky stali legitímnym vojenským cieľom.
Na výrok upozornil monitorovací projekt
Na Solovjovove vyjadrenia upozornil projekt Russian Media Monitor, ktorý sleduje ruské štátne médiá. Založila ho americká novinárka ukrajinského pôvodu Julia Davisová, spolupracujúca s denníkom The Daily Beast. Davisová sa nachádza na sankčnom zozname Ruskej federácie.
Propaganda bez bŕzd
Solovjov patrí k najznámejším tváram ruskej propagandy a vyhrážky Západu sú stabilnou súčasťou jeho relácií. V minulosti napríklad otvorene hovoril o raketových útokoch na európske metropoly vrátane Prahy, Berlína či Londýna.
Extrémne vyhlásenia sú v ruských štátnych médiách bežné. Sledujú ich nielen domáci diváci, ale aj publikum v zahraničí – najmä preto, že často naznačujú, aké naratívy chce Kremeľ šíriť medzi vlastným obyvateľstvom.