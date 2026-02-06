Ústretovosť ho takmer stála život: Muž ostal na ulici stáť ako prikovaný, nechýbalo veľa a zabilo by ho okno!

MINSK - Chcel len ukázať zdvorilosť a ústretovosť a takmer ho to stálo život. Stačilo len pár milisekúnd a na svete mohla byť tragédia. Reč je o mužovi z Bieloruska, ktorého pred vchodom do činžiaku takmer zabilo padajúce okno.
Reč je o gentlemanovi z bieloruského Minska. Všetko zachytila bezpečnostná kamera, na ktorej je vidieť značne zasneženú atmosféru a zľadovatelý povrch. Ten tu však nehral žiadnu rolu a na celom videu hrá hlavnú rolu mužova ústretovosť voči žene, ktorej pri príchode do budovy išiel otvoriť dvere. Ak by to neurobil, dávno by bol mimo vchodu, kde sa o pár sekúnd zrútil okenný rám.
Rozhodovali sekundy a žena, ktorá sa poponáhľala
To, čo však celej nehode zabránilo boli milisekundy. Muž neprišiel pred vchod, kde sa okenný rám zrútil včas, a tak až po jeho páde pár centimetrov pred jeho nosom len ako pribitý sledoval celú situáciu, pri ktorej si pomaly uvedomoval, aké mal šťastie.
Na videu vidieť, ako sa aj žena poponáhľala, aby muž nemusel s držaním dverí čakať príliš dlho a zrejme aj táto jej snaha spôsobila, že sa mužovi nič nestalo. Uvoľnený a ťažký okenný rám rútiaci sa k zemi by ho totiž takmer celkom isto vážne zranil a aj zabil.