Maďarsko ako kľúčový spojenec Trumpa: Orbán ocenil podporu od amerického prezidenta pred aprílovými voľbami

BUDAPEŠŤ – Maďarsko je v súčasnosti jediným európskym spojencom Spojených štátov v úsilí o nastolenie mieru. V pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca v Budapešti.
Orbán reagoval na štvrtkový odkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho na svojej sociálnej sieti Truth Social verejne podporil pred aprílovými parlamentnými voľbami. Podľa maďarského premiéra existuje medzi ním a šéfom Bieleho domu „staré spojenectvo“.
Základnou filozofiou maďarskej zahraničnej politiky je podľa Orbána nadväzovanie priateľstiev, čo sa v prípade Spojených štátov podarilo. ,,Potrebujú nás aj oni," poznamenal s tým, že ak by európske krajiny nekládli americkému prezidentovi prekážky, mier na Ukrajine mohol byť už dávno realitou.
„Nie sme síce najväčšou krajinou v Európe, ale sme jediným spojencom Spojených štátov v otázke mieru a na to môžeme byť hrdí,“ zdôraznil Orbán. „Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“. Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.
Obrovská výkonnosť napriek kríze
V súvislosti s hospodárskou situáciou premiér priznal, že maďarská ekonomika nie je na tom dobre. Podľa jeho slov trpí v dôsledku pretrvávajúceho vojnového konfliktu. Zdôraznil však, že krajina je napriek tomu schopná „dosahovať obrovskú výkonnosť“. Orbán sa v rozhovore dotkol aj domácej politickej scény a mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA označil za „výtvor Bruselu“.
V súvislosti s prípadmi násilnej mobilizácie na Ukrajine maďarský ministerský predseda povedal, že Budapešť podrobne monitoruje dianie na Ukrajine, a že bude zaznamenávať všetky „zločiny“, ktorých sa Ukrajina dopustí. Maďarská vláda a premiér opakovane informovali o maďarských obetiach násilných odvodov na Ukrajine, čo viedlo k prudkému zhoršeniu diplomatických vzťahov.