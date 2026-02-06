Putinova armáda čelí katastrofe: Výpadok Starlinku spôsobil chaos! Ruskí vojaci strieľajú po sebe navzájom

MOSKVA - Masové problémy so satelitnými terminálmi Starlink vážne zasiahli schopnosť ruskej armády riadiť jednotky na fronte. Podľa ukrajinských zdrojov výpadky komunikácie ochromili velenie, spôsobili zmätok v koordinácii a v niektorých prípadoch vyústili až do paľby medzi vlastnými jednotkami.
Hlásenia z viacerých úsekov frontu
Na kolaps spojenia upozornilo ukrajinské partizánske hnutie Ateš, ktoré sa odvoláva na informácie priamo z ruských jednotiek. Podľa jeho vyjadrení je velenie niektorých ruských plukov pri Kupjansku aj v Záporožskej oblasti prakticky nefunkčné a nie je schopné efektívne vydávať rozkazy ani koordinovať pohyb jednotiek, píše portál RBC-Ukrajina.
Zlyhané záložné kanály
Ruskí špecialisti na spojenie sa podľa Atešu ocitli v kritickej situácii. Pokusy nahradiť výpadky alternatívnymi komunikačnými cestami narážajú na opakované zlyhania. Elektronický boj navyše narúša nielen nepriateľské signály, ale aj vlastné rádiové spojenie ruských jednotiek, čo ešte viac prehlbuje chaos na bojisku.
Reakcia na zneužívanie Starlinku
Problémy sa začali stupňovať po tom, čo sa koncom januára objavili informácie o čoraz častejšom využívaní Starlinku ruskými silami, najmä pri navádzaní dronov s cieľom obchádzať ukrajinskú protivzdušnú obranu. Ukrajinské ministerstvo obrany následne v spolupráci so spoločnosťou SpaceX zaviedlo prísnejšie pravidlá používania terminálov, predovšetkým pri ich prevádzke za pohybu.
Ukrajinské jednotky zároveň spustili rýchlu kontrolu všetkých terminálov určených na obranné účely. Zariadenia, ktoré neprešli overením, boli okamžite vyradené z prevádzky. Tieto kroky podľa ukrajinských zdrojov výrazne skomplikovali situáciu ruskej armáde, pričom ruskí vojaci začali hromadne hlásiť odstavovanie Starlinku v stredu večer.
Chaos a priateľská paľba
Bez stabilného spojenia sa situácia na fronte rýchlo mení na neprehľadný zmätok. Ateš upozorňuje, že zlé riadenie a chýbajúca koordinácia už teraz vedú k výrazným stratám, ktoré nie sú spôsobené len zásahmi protivníka.
V Záporožskej oblasti podľa týchto tvrdení došlo k incidentu, pri ktorom ruské jednotky bez informácií o polohe vlastných síl začali strieľať po sebe. Výsledkom mala byť likvidácia útočnej skupiny pozostávajúcej z dvanástich vojakov.
„Nejde o problémy, ale o katastrofu“
Podľa poradcu ukrajinského ministra obrany Serhij Beskrestnov má výpadok spojenia dosah na celú frontovú líniu. Tvrdí, že ruské velenie stratilo schopnosť efektívne riadiť operácie a na viacerých úsekoch museli byť útočné akcie úplne zastavené.
Výpadky postihli aj Ukrajincov
Portál Ukrajinska pravda zároveň informuje, že dočasné komplikácie zaznamenali aj ukrajinské jednotky. Tie však súviseli najmä s novým systémom overovania terminálov a technickými chybami pri zadávaní kódov.
Podľa Oleksandr Kurbatov z 128. brigády sa menšie výpadky podarilo rýchlo odstrániť a väčšina terminálov zostala funkčná.
Panika na ruskej strane
Ukrajinskí vojaci pri Záporoží opisujú, že výpadok Starlinku vyvolal medzi ruskými jednotkami paniku. Dmytro Pelych z 118. brigády uviedol, že intenzita ruských útokov sa v niektorých sektoroch znížila a nasadenie ruských dronov je citeľne slabšie než zvyčajne.
Zároveň však upozornil, že ruské sily majú k dispozícii aj iné formy komunikácie a boje naďalej pokračujú. Obmedzenie dronov napojených na Starlink podľa neho znamená pre Ukrajinu výraznú taktickú výhodu.
Dočasná úľava, nie definitívne riešenie
Vedúci komunikácie 65. brigády Serhij Skibčik upozornil, že Rusko využívalo Starlink aj na dronoch typu Šáhid a Molnija. Ich blokovanie umožnilo ukrajinským silám reagovať bezpečnejšie, no ide len o prechodnú výhodu. Moskva podľa neho bude hľadať spôsob, ako výpadky nahradiť.
Na situáciu upozornila aj bieloruská agentúra Nexta, ktorá zverejnila video ruských vojakov žiadajúcich velenie o nákup nového spojovacieho vybavenia. Tvrdia v ňom, že stratili kontakt a nemajú prostriedky na vedenie ofenzívnych ani obranných operácií. Pravdivosť záberov však zatiaľ nemožno nezávisle overiť.