Irán označil rokovania s USA za pozitívne, potom nastal ZVRAT! Biely dom oznámil sankcie

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil v piatok atmosféru na rokovaniach so Spojenými štátmi v Ománe za „pozitívnu“. Obe strany sa podľa neho dohodli na pokračovaní rozhovorov, informuje správa agentúry AFP.
Aktualizované 17:16 Spojené štáty v piatok oznámili nové sankcie zamerané na obmedzenie vývozu ropy z Iránu. Stalo sa tak krátko po spoločných rokovaniach v Ománe, ktoré Teherán označil za „pozitívne“. Sankcie okrem samotného exportu suroviny sa vzťahujú aj na 14 tankerov. Píše správa agentúry AFP.
Sankcie sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s „nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi“, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Dodalo, že nariadi blokovanie všetkých transakcií so 14 plavidlami, ktoré údajne prepravujú iránsku ropu vrátane lodí plaviacich sa pod vlajkou Turecka, Indie a Spojených arabských emirátov.
Podľa rezortu tieto subjekty generovali príjmy, ktoré „iránsky režim využíva na vykonávanie svojich škodlivých aktivít“. „Namiesto investovania do blahobytu vlastného obyvateľstva a rozpadajúcej sa infraštruktúry iránsky režim naďalej financuje destabilizačné činnosti po celom svete a zintenzívňuje represie vo vnútri Iránu,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Americký rezort diplomacie zdôraznil, že ak sa Teherán bude naďalej vyhýbať sankciám a generovať príjmy z ropy a petrochemických produktov na financovanie „utláčateľského správania sa a podporu teroristických aktivít a svojich zástupcov“, Spojené štáty budú konať tak, aby iránsky režim a jeho partneri niesli za svoje činy zodpovednosť. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott povedal, že americký prezident Donald Trump je „odhodlaný znížiť nelegálny vývoz ropy a petrochemických produktov iránskym režimom v rámci snahy o maximálny tlak, ktorú má jeho administratíva“.
Nové kolo jadrových rozhovorov
O skončení „nového kola jadrových rozhovorov“ medzi Teheránom a Washingtonom v ománskej metropole Muskat informovala o 15.00 h SEČ iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA. „Vo veľmi pozitívnej atmosfére sme si vymenili argumenty a druhá strana sa s nami podelila o svoje názory,“ vyjadril sa bezprostredne po stretnutí Arákčí pre iránsku štátnu televíziu. Ako dodal, obe strany sa dohodli na pokračovaní rokovaní, o ich forme a načasovaní však rozhodnú neskôr.
„Ďalší postup bude závisieť od konzultácií v našich hlavných mestách,“ dodal Arákčí. Šéf iránskej diplomacie zároveň vyjadril nádej, že sa Spojené štáty zdržia „hrozieb a nátlaku“, aby mohli rokovania pokračovať. Piatkové rokovania sa podľa neho zameriavali len na jadrovú otázku. „Naše diskusie sa zameriavajú výlučne na jadrovú otázku a s Američanmi sa nezaoberáme žiadnou inou témou,“ povedal pre agentúru IRNA a rozhovory v Ománe označil za „dobrý začiatok“.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, vľavo, si podáva ruku so svojím ománskym náprotivkom Sayyidom Badrom Albusaidim počas ich stretnutia pred rokovaniami medzi Iránom a Spojenými štátmi (Zdroj: SITA/Iranian Foreign Ministry via AP)
Demonštrácia sily?
Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí na platforme X opísal rozhovory ako "veľmi závažné". Podľa vyjadrení jeho rezortu diplomacie sa al-Búsajdí separátne stretol s Arákčím aj s americkou delegáciou, zloženou z osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorý je zaťom a poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentúra DPA.
Súčasťou americkej delegácie bol aj hlavný veliteľ amerických síl v regióne admirál Brad Cooper. Práve jeho prítomnosť považoval Irán za "demonštráciu sily", ako uviedol portál Nur-News. Trump v uplynulých týždňoch opakovane pohrozil Iránu vojenskou intervenciou, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe. Zásah predtým obhajoval ako pomoc účastníkom protivládnych protestov.
Republikánsky prezident od nástupu do funkcie vlani v januári obnovil "politiku maximálneho tlaku" na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie uvalené na Teherán výmenou za jeho obmedzenie jadrových aktivít.
Islamská republika v reakcii na odstúpenie USA postupne prestala dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredovala v jadrovom programe. Rokovania o možnej novej dohode narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni.