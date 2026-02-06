Drogová vojna USA sa vyostruje! V Tichom oceáne zabili ďalších dvoch pašerákov: Celkový počet obetí šokuje

WASHINGTON - Americká armáda vo štvrtok oznámila, že pri ďalšom útoku na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu prišli o život dvaja ľudia, ktorých označila za pašerákov drog. Počet obetí amerických úderov na lode údajne prevážajúce narkotiká sa tým od septembra minulého roka zvýšil na najmenej 128, informovala agentúra AFP.
Útoky proti plavidlám v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku začala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vykonávať začiatkom septembra. Tieto lode označuje za pašujúce drogy, no žiaden jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov.
„Spravodajské služby potvrdili, že loď plávala po známych trasách pašerákov drog vo východnej časti Tichého oceánu a podieľala sa na drogovej činnosti. Pri tejto akcii boli zabití dvaja narkoteroristi. Americké vojenské sily neutrpeli žiadne straty,“ píše sa vo vyhlásení Južného velenia amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) zverejnenom na sieti X.
Najnovší úder je druhým známym útokom od vojenského zásahu USA vo Venezuele, pri ktorom špeciálne americké komando začiatkom januára zajalo prezidenta Nicolása Madura a dopravilo ho do USA. Washington tvrdí, že Maduro, jeho manželka a ďalší venezuelskí predstavitelia sú zodpovední za „narkoterorizmus“, obchodovanie s drogami a ďalšie zločiny.
Koncom januára zahynuli pri ďalšom údere americkej armády vo východnej časti Tichého oceánu dvaja ľudia, ktorých USA označili za pašerákov drog. Príbuzní dvoch mužov z Trinidadu a Tobaga, ktorí zahynuli pri jednom z amerických útokov, sa minulý týždeň rozhodli podať žalobu proti vláde USA za neoprávnené zabitie. Je to prvý prípad svojho druhu podaný proti Trumpovej administratíve v súvislosti s operáciami v Karibiku a Tichom oceáne.