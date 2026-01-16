Šokujúca výzva v televízii: Zničme celú Ukrajinu, musíme zabiť viac ľudí! TOTO je už úplné dno

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii zazneli slová, ktoré aj v kontexte vojny pôsobia ako varovný signál. Jeden z najznámejších hlasov režimu otvorene spochybnil doterajší postup a žiadal radikálny obrat, ktorý posúva vyjadrenia na úplné dno.
Monológ, ktorý vyvolal znepokojenie
Ruský televízny moderátor a dlhoročný podporovateľ Kremľa Vladimir Solovjov vystúpil vo svojej relácii s ostrým prejavom, v ktorom vyjadril nespokojnosť s priebehom vojny proti Ukrajine. Záznam jeho vystúpenia zverejnila monitorovacia skupina Russian Media Monitor, ktorá dlhodobo sleduje ruskú štátnu propagandu.
Podľa Solovjova je doterajší spôsob vedenia vojny nedostatočný. Konflikt, ktorý vstúpil už do štvrtého roka, si podľa neho vyžaduje oveľa tvrdší prístup.
Otvorená výzva na zabíjanie
Moderátor počas emotívneho monológu vyslovil požiadavky, ktoré vyvolali ostré reakcie aj medzi pozorovateľmi ruskej mediálnej scény. „Je nevyhnutné zabiť viac ľudí,“ vyhlásil Solovjov v priamom prenose.
Zároveň zdôraznil, že podľa neho nestačí útočiť len na energetickú alebo dopravnú infraštruktúru. Jeho cieľom má byť úplné zničenie protivníka. „Musíme zničiť nepriateľa. Nestačí ničiť infraštruktúru, nestačí vypínať elektrárne, hoci aj to je potrebné,“ povedal.
Kritika „polovičných riešení“
Ústrednou myšlienkou Solovjovovho vystúpenia bolo tvrdenie, že Rusko musí viesť vojnu tak, aby dokázalo zabiť viac ľudí, než je Ukrajina spolu so Západom schopná nahradiť.
Doterajší prístup Moskvy označil za nedôsledný a neefektívny. „S polovičnými opatreniami sa bojovať nedá,“ vyhlásil moderátor, ktorý dlhodobo vystupuje ako neoficiálny hlas tvrdého krídla ruskej propagandy.
Tvár propagandy už viac než desať rokov
Solovjov patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti ruskej štátnej televízie. Na kanáli Rossija-1 moderuje reláciu Večer s Vladimirom Solovjovom od roku 2012 a opakovane získal štátne vyznamenania za lojalitu k vedeniu krajiny.
Jeho program slúži ako jedna z hlavných platforiem na šírenie oficiálnych názorov Kremľa. Spolu s menami ako Olga Skabejevová, Olesja Losevová či Margarita Simonjanová patrí k formovateľom verejnej mienky v Rusku.
Výzvy na útoky proti Západu nie sú novinkou
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vystupuje Solovjov ako mimoriadne agresívny kritik západných krajín. Vo svojich reláciách pravidelne útočí na Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
V minulosti opakovane vyzýval, aby ruské tanky zamierili do Berlína, Londýna či Paríža, čím si vyslúžil pozornosť aj západných médií. Najnovšie vyjadrenia však podľa analytikov predstavujú ďalší posun smerom k otvorenej obhajobe masového násilia.