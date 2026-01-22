Hrozivé slová z Moskvy: Kremeľ sa raduje! Trump sám rozbije NATO, Európania budú vazali

MOSKVA - Napätie medzi Spojenými štátmi a európskymi spojencami sa stalo vítanou témou aj pre ruskú propagandu. Jeden z najhlasnejších hlasov Kremľa tvrdí, že vývoj okolo Grónska a vyjadrenia amerického prezidenta môžu viesť k rozpadu Severoatlantickej aliancie.
Ruská televízia sleduje spor s uspokojením
Konflikt medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a jeho spojencami v NATO v súvislosti s Grónskom neostáva bez odozvy ani v Moskve. Téma sa dostala do hlavného vysielacieho času ruského štátneho televízneho vysielania, kde ju s viditeľným potešením komentoval jeden z hlavných propagandistov Kremľa Vladimir Solovjov.
Solovjov vo svojej relácii naznačil, že súčasné kroky a rétorika Donalda Trumpa môžu viesť až k rozloženiu Severoatlantickej aliancie. Vývoj podľa neho zapadá do meniacich sa globálnych pravidiel, v ktorých sa staré bezpečnostné štruktúry môžu stať minulosťou.
NATO by podľa neho nemuselo existovať
Moderátor vo vysielaní tvrdil, že svet vstúpil do éry, v ktorej sa zásadne prepisujú pravidlá medzinárodnej politiky – bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie. Z pohľadu Moskvy je podľa neho kľúčové striktne sa riadiť pokynmi ruského prezidenta a chrániť vlastné bezpečnostné záujmy.
Solovjov zároveň zopakoval dlhodobý postoj Kremľa, že v blízkosti ruských hraníc by nemala existovať žiadna infraštruktúra NATO. Dodal však, že tento problém by sa dal vyriešiť aj jednoduchšie – a to tak, že samotná aliancia prestane existovať. Jeden z hostí relácie v tejto súvislosti poznamenal, že rozklad NATO by mohol prísť práve v dôsledku krokov Donalda Trumpa.
Európa ako „americká sféra vplyvu“
S týmto hodnotením sa Solovjov otvorene stotožnil. Podľa neho Trump Európanom ukázal ich skutočné postavenie v rámci transatlantických vzťahov. Nejde vraj o rovnocenných partnerov, ale o podriadených aktérov, ktorí sa pohybujú v americkej sfére vplyvu.
Takýto výklad situácie zapadá do dlhodobej rétoriky ruskej propagandy, ktorá sa snaží vykresliť Európu ako nesamostatný kontinent závislý od rozhodnutí Washingtonu.
Reakcie na sociálnych sieťach
Úryvok zo Solovjovovej relácie zverejnil na sociálnej sieti X bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Video vyvolalo vlnu reakcií, pričom mnohí používatelia vyjadrili znepokojenie nad tónom aj obsahom ruského vysielania.
V diskusiách zaznievalo, že moskovskí propagandisti vítajú Trumpovu rétoriku o oslabovaní či rozpade NATO, pretože aliancia je pre Kremeľ najväčšou bezpečnostnou hrozbou. Niektorí komentátori upozorňovali, že označovanie Európanov za vazalov zapadá do imperiálnej stratégie Ruska a má za cieľ rozdeľovať spojencov a prehlbovať nedôveru.
Objavovali sa aj výzvy, aby Európa Trumpove vyjadrenia ignorovala a sústredila sa na posilňovanie vlastnej obrany a pokračujúcu podporu Ukrajiny.
Davos ako kulisa sporu
Napätie medzi Spojenými štátmi a ich spojencami sa vystupňovalo krátko pred stretnutiami na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Donald Trump v tomto období opakovane zdôrazňoval vlastnú moc a tvrdil, že pre NATO urobil viac než ktokoľvek iný v histórii.
Práve tieto vyhlásenia sa stali palivom pre ruské mediálne výklady, ktoré sa snažia presvedčiť domáce publikum, že západné spojenectvá slabnú a vnútorné rozpory ich môžu rozložiť zvnútra.