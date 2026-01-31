Šokujúce slová z Moskvy: Vyhrážky jadrovým úderom na Veľkú Britániu! Stačí Poseidon a je po všetkom

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii zazneli ďalšie otvorené vyhrážky jadrovým útokom na Európu. Propagandista Vladimir Solovjov tentoraz označil za prvý cieľ Spojené kráľovstvo a hovoril o použití jadrového torpéda Poseidon, po ktorom by podľa jeho slov Británia „prestala existovať“.
Británia ako prvý cieľ
Moderátor a hlavná tvár ruskej propagandy Vladimir Solovjov minulý týždeň vo svojej relácii vyhlásil, že ak by Rusko zaútočilo na Európu, prvý úder by mal smerovať na Spojené kráľovstvo.
Dôvod vysvetlil tradičnou „rusofóbiou Britov“. Podľa neho by Moskva mala konať preventívne a zasiahnuť ostrovy jadrovým torpédom Poseidon, zbraňou, ktorej účinky by mali byť absolútne ničivé.
Spor o to, kto má byť zasiahnutý ako prvý
Diskusia zaznela počas rozhovoru so Sergejom Karaganovom, poradcom ruského prezidenta Vladimira Putina. Práve Karaganov predtým naznačoval, že prvým cieľom by mohlo byť Nemecko.
„Vy hovoríte o Nemecku, ja to vidím inak,“ reagoval Solovjov a spustil vlastnú argumentáciu, prečo by podľa neho mala byť zasiahnutá Británia skôr než akákoľvek iná krajina.
Jadrové zbrane a obvinenia voči Londýnu
Solovjov v relácii tvrdil, že v Európe existujú len dve krajiny s vlastnými taktickými jadrovými zbraňami – Británia a Francúzsko. Práve Londýn podľa neho predstavuje „systémového nepriateľa“, ktorý by bol schopný dodať Ukrajine komponenty na výrobu tzv. špinavej jadrovej bomby alebo dokonca taktickej jadrovej zbrane.
„Stačil by Poseidon a je po všetkom,“ vyhlásil moderátor. Následne cynicky dodal, že najdôležitejšie by bolo, aby sa ruské lode po údere „neobtierali o Big Ben“.
Karaganov pritvrdzuje: mestá by zmizli
Slovo si následne zobral aj Karaganov, ktorý pripomenul, že v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom už spomínal možnosť úderov aj proti Británii.
Podľa neho by Rusko malo byť pripravené na „odzbrojujúci a decimujúci útok“, ak by sa čo i len jediná jadrová hlavica dostala na jeho územie. V takom prípade by cieľom neboli vojenské objekty, ale priamo mestá.
„Británia by jednoducho prestala existovať,“ vyhlásil Karaganov a dodal, že ide o „normálnu stratégiu“, ktorú by mali poznať britskí nepriatelia Ruska aj „francúzski hlupáci“.
Jadrové hrozby ako nástroj nátlaku
V Carlsonovom programe Karaganov otvorene hovoril o tom, že útoky na Európu by nasledovali v prípade, ak Západ „nezastaví nezmyselnú vojnu na Ukrajine“.
Tvrdil, že európski lídri podľa neho rozumejú len sile a fyzickej bolesti. Scenár, ktorý načrtol, počíta najskôr s konvenčnými útokmi a následne s nasadením jadrových zbraní.
Británia a Česko na zozname nepriateľov
Ruská propaganda dlhodobo vykresľuje Spojené kráľovstvo ako jedného z hlavných nepriateľov Moskvy. Server Vzgljad ho opakovane zaraďuje na prvé miesto rebríčka „nepriateľských vlád“.
Na zozname sa objavuje aj Česko. Pôvodne mu patrila štvrtá priečka, neskôr sa posunulo nižšie – podľa ruských médií po nástupe Andreja Babiša na siedme miesto.
Propaganda bez zábran
Extrémne vyjadrenia, aké zaznievajú v Solovjovových reláciách, nie sú v ruských štátnych médiách výnimkou. Sledujú ich aj diváci mimo Ruska, pretože často ponúkajú pohľad na to, aké názory chce Kremeľ vnucovať vlastnému obyvateľstvu.
Vyhrážky zničením západných metropol zaznievajú aj napriek tomu, že v týchto mestách žijú rodiny a príbuzní ruských politických a ekonomických elít.