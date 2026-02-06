Polícia prehľadala nehnuteľnosti Mandelsona: Mohol byť v kontakte s Epsteinom

LONDÝN - Britská polícia v piatok spravila domové prehliadky v dvoch nehnuteľnostiach spojených s bývalým veľvyslancom Spojeného kráľovstva v Spojených štátoch Petrom Mandelsonom. Urobila tak v rámci vyšetrovania možného protiprávneho konania vyplývajúceho z jeho väzieb na zosnulého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje správa agentúr AFP, AP a stanica Sky News.
Zástupkyňa asistenta komisára Metropolitnej polície Hayley Sewartová potvrdila informáciu o domových prehliadkach „na dvoch adresách - jednej v grófstve Wiltshire a druhej v (londýnskej) mestskej časti Camden“.„Prehliadky súvisia s prebiehajúcim vyšetrovaním trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, do ktorého je zapojený 72-ročný muž,“ objasnila. „Nebol zadržaný a vyšetrovanie pokračuje,“ dodala.
Mandelson má domy ma zmienených miestach
AP informuje, že 72-ročný Mandelson má domy ma zmienených miestach. Americké ministerstvo spravodlivosti minulý týždeň v piatok zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Materiály z týchto spisov naznačujú, že americký finančník a britský politik boli blízki priatelia. Ich vzájomná e-mailová komunikácia ukazuje, že počas finančnej a hospodárskej krízy Mandelson odovzdával Epsteinovi citlivé informácie z prostredia britskej vlády.
Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že Mandelson - bývalý minister v labouristických vládach či komisár EÚ pre obchod - „sklamal svoju krajinu,“ lebo Epsteinovi v e-mailoch poskytol informácie o vysokocitlivých vládnych záležitostiach. Toto konanie označil Starmer za hanebné a dodal, že si ešte „nie je istý, či sa už objavili všetky informácie“ týkajúce sa Mandelsonových väzieb s Epsteinom. Premiér však v stredu počas interpelácií poslancov v parlamente priznal, že o vzťahu Mendelsona s Epsteinom vedel už pred jeho vymenovaním za veľvyslanca, aj keď vraj nemal „detailné informácie“. Starmerovo priznanie vyvolalo pobúrenie aj medzi jeho straníckymi kolegami a v Británii sa intenzívne skloňuje možnosť jeho odchodu z čela britskej vlády.
Mandelson napokon vlani v septembri musel post veľvyslanca v Spojených štátoch opustiť. Tento týždeň odstúpil aj z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov. V súvislosti so svojimi kontaktmi s Epsteinom vyjadril ľútosť. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Vyhlásil tiež, že o sexuálnych zločinoch Epsteina nevedel. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním udržiaval kontakt po jeho prvom odsúdení.