Desivé slová z Moskvy: Putinov priateľ sa chce spojiť s USA! Európu chce zničiť úplne iným spôsobom

MOSKVA - Jedna z hlavných tvárí ruskej štátnej propagandy opäť pritvrdzuje. V televíznom vystúpení načrtla scenár, v ktorom Ukrajina zostáva opustená a Európa stráca ochranu Spojených štátov. Podľa jeho slov má Rusko v rukách budúcnosť kontinentu.
Hlas Kremľa bez zábran
Pre ruský režim je Wladimir Solovjov dlhodobo neoceniteľným nástrojom. Moderátor a publicista, považovaný za jedného z najvernejších hovorcov Kremľa, už roky ospravedlňuje vojnu proti Ukrajine a zároveň otvorene hrozí ďalšími konfliktmi so Západom.
Jeho meno je neoddeliteľne spojené s politikou Vladimira Putina, ktorého vojenské ambície Solovjov systematicky legitimizuje v prime-time vysielaní ruskej štátnej televízie.
Nenávistná rétorika voči Ukrajine a jej spojencom
V najnovšej diskusnej relácii, vysielanej pravidelne pre domáce publikum, sa Solovjov opäť ostro pustil do Ukrajiny aj európskych štátov, ktoré naďalej podporujú prezidenta Volodymyra Zelenského.
Záznamy z týchto vystúpení systematicky monitoruje projekt Russian Media Monitor, kde americká novinárka Julia Davis zverejňuje úryvky ruského vysielania s anglickými titulkami, aby bolo možné sledovať tón a obsah kremeľskej propagandy.
Ukrajina ako vinník a Rusko ako obeť
Solovjov v relácii vykresľoval Ukrajinu ako neschopného a nečestného protivníka, ktorý podľa jeho slov útočí na „pokojné ruské mestá“. Zároveň sa pasoval do pozície sudcu, ktorý oznamuje neodvratný koniec Kyjeva.
V tejto súvislosti zazneli aj vyhrážky, podľa ktorých bola ukrajinská energetická infraštruktúra opakovane zničená a hlavné mesto má byť „dokončené“. Solovjov zároveň vyzýval civilistov, aby Kyjev opustili.
Presvedčenie o odvrate Spojených štátov
Ruský propagandista zároveň vyhlásil, že Spojené štáty čoskoro prestanú Ukrajinu aj Európu podporovať. Ako dôkaz uvádzal dianie na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Podľa jeho interpretácie tam Donald Trump jasne naznačil, že Ukrajina preňho nepredstavuje prioritu a že Zelenskyj si musí vybrať medzi prijatím podmienok alebo politickým koncom. Solovjov tvrdil, že ukrajinský prezident sa rozhodol zostať pri Európe – a tým si údajne spečatil osud.
Vízia Ruska a USA proti Európe
Solovjov zašiel ešte ďalej, keď načrtol scenár možného spojenectva Moskvy a Washingtonu. V takom prípade by podľa neho Európa zostala bez amerického bezpečnostného dáždnika a stala by sa ľahkým cieľom.
Tvrdil, že jadrová ochrana Spojených štátov by sa pre európskych spojencov skončila a že Rusko by mohlo zasiahnuť kdekoľvek na kontinente bez obáv z odvety. Podľa Solovjova by tým stratili zmysel aj všetky „koalície ochotných“, keďže bez americkej podpory by nemali reálnu vojenskú váhu.