Dopravné nehody v Novej Bani a Vyhniach: Dvaja zranení a jeden vodič pod vplyvom alkoholu

BANSKÁ BYSTRICA - Pri dopravnej nehode na ceste I/65 v katastri Novej Bane sa v pondelok zranili dvaja vodiči. Z miesta ich previezli do nemocnice. Nehoda sa stala aj v obci Vyhne. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Spresnila, že dve autá v katastri Novej Bane sa zrazili v skorých ranných hodinách. „Podľa predbežných zistení sa pod príčinu nehody podpísalo to, že vodič nedal prednosť v jazde,“ objasňuje. Podotýka, že 39-ročný vodič jazdil v smere od Hronského Beňadiku na Novú Baňu. Pri odbočovaní na pripájací pruh cesty R1 v smere na Nitru nedal prednosť osobnému autu, ktoré išlo oproti. Dvaja zranení vodiči sú vo veku 39 a 33 rokov.
Pre rozsah zranení začala polícia v súvislosti s dopravnou nehodou trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. „Vykonaným dychových skúšok prítomnosť alkoholu u vodičov obidvoch vozidiel vylúčili,“ poznamenala.
Ako ďalej uviedla, nehoda sa v pondelok dopoludnia stala aj na ceste v obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom. S vozidlom do rohu bytového domu narazil 52-ročný vodič. „Privolaní policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorá bola pozitívna s výsledkom v prepočte približne dve promile alkoholu v dychu,“ konštatovala. Vodiča z miesta previezli na ošetrenie do nemocnice. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.