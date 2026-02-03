Incident pri reštaurácii na Námestí SNP v Bratislave: Polícia prípad vyšetruje

(Zdroj: TASR - Dano Veselský)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo 31. januára večer v blízkosti reštaurácie na Námestí SNP v Bratislave. Neznámi páchatelia sa mali dopustiť prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.
Akékoľvek informácie o osobách zachytených na videu, obzvlášť osoby v červeno-čiernej bunde, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.