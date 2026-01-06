Nešťastie v Japonsku! Krajinu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TOKIO - Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v utorok zasiahlo západné pobrežie Japonska. Varovanie pred prívalovými vlnami cunami Japonská meteorologická agentúra (JMA) nevydala, píše správa agentúry AFP.
Otrasy zaznamenali o 10.18 h miestneho času (02.18 h SEČ) v prefektúre Šimane. Bezprostredne po zemetrasení nehlásili žiadne väčšie škody. Podľa JMA najsilnejšiemu otrasu nasledovalo niekoľko slabších s magnitúdami medzi 3,8 a 5,4. V meste Jasugi dosiahlo zemetrasenie na japonskej stupnici šindó piaty stupeň, pri ktorom môže v domácnostiach popadať nábytok a vodiči môžu mať problémy so šoférovaním.