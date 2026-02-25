Streda25. február 2026, meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor

Eurokomisia žiada od Česka vysvetlenie, ako bráni konfliktu záujmov premiéra Babiša

PRAHA - Európska komisia poslala Česku list, v ktorom žiada vysvetlenie, ako ČR bráni konfliktu záujmov premiéra Andreja Babiša. V stredu o tom informoval server Seznam Zprávy, ktorý list získal. Podotkol, že ak by Komisia vyhodnotila odpovede českých úradov ako neuspokojivé, mohla by s krajinou začať auditové konanie. Babiš tvrdí, že konflikt záujmov odstránil.

„Vzhľadom na to, že môže dochádzať ku konfliktu záujmov pri dotáciách z fondov politiky súdržnosti poskytovaných spoločnostiam patriacim predsedovi vlády alebo ním ovládaným, uvítali by sme poskytnutie podrobných informácií o opatreniach zavedených na vnútroštátnej úrovni s cieľom riešenia potenciálnej situácie konfliktu záujmov,“ uviedla podľa servera v liste EK.

Dotácie Agrofertu majú byť pozastavené do vyriešenia sporu

Zároveň žiada uistenie, že od chvíle, keď sa stal Babiš predsedom vlády, nedostala spoločnosť Agrofert žiadne európske dotácie. „To platí dovtedy, než bude situácia konfliktu záujmov jednoznačne vyjasnená a úplne vyriešená v súlade s požiadavkami Komisie nadväzujúcimi na audit z roku 2020,“ dodala EK.

Odpoveď na list, ktorý adresovala ministerstvu pre miestny rozvoj, žiada Komisia do mesiaca. Ak by ju vyhodnotila ako neuspokojivú, mohla by s Českom začať oficiálne auditové konanie, ku ktorému došlo, keď bol Babiš premiérom naposledy. EÚ vtedy odmietla niektoré dotácie, ktoré smerovali Agrofertu, Česku preplatiť.

Babiš presunul akcie do zvereneckého fondu

Aktuálny list však vznikol ešte predtým, ako premiér vložil akcie Agrofertu do zvereneckého fondu RSVP Trust, čo oznámil minulý týždeň. Na sociálnych sieťach vtedy napísal, že na holding už nemá žiaden vplyv ani z neho nemá a nebude mať žiaden prospech. Týmto krokom podľa jeho slov splnil všetky nároky českého aj európskeho práva v oblasti prevencie konfliktu záujmov a situáciu tým považuje za vyriešenú.

Podľa organizácie Transparency International (TI) ČR je súčasné Babišovo riešenie zrejme v konflikte s európskou legislatívou, podľa ktorej z majetku nemôžu profitovať ani blízki daného politika. Server Seznam Zprávy totiž začiatkom februára zistil, že hoci Babiš tvrdil, že akcie firmy dostanú jeho deti až po jeho smrti, štatút fondu tvrdí niečo iné. Podľa neho prejde správa fondu pod priamy vplyv Babišových detí v momente, keď predseda hnutia ANO skončí vo vláde. Podľa TI ČR by mu deti potom mohli opäť umožniť, aby mal na koncern vplyv. To však premiér odmietol a organizáciu označil za skorumpovanú.

