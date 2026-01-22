SÉRIA zemetrasení blízko Slovenska! Hlásia až TRI otrasy za jediný deň, ľuďom sa chveli domy

LUBIN - V Poľsku sa v priebehu stredy viackrát triasla zem. Najsilnejšie zemetrasenie s magnitúdou 3,5 zaznamenali pri Lubine, slabšie otrasy pri Tychy a Hlohove. Obyvatelia pocítili chvenie a vibrácie.
V stredu (21. 1.) zaznamenalo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) v Poľsku niekoľko citeľných zemetrasení, najmä v Dolnosliezskom vojvodstve, ktoré je dlhodobo známe zvýšenou seizmickou aktivitou súvisiacou s ťažbou.
Najsilnejší otras s magnitúdou 3,5 hlásili o 9:16 h neďaleko Lubinu, kde sa podobné javy objavujú pravidelne v dôsledku banskej činnosti. O desiatky minút neskôr (9:57 h) zaznamenal EMSC slabé zemetrasenie 15 km východne od Tychy s magnitútou 2,2. Hypocentrum zemetrasenia bolo v hĺbke 1 kilometer. Večer (17:11 h) nastalo ďalšie zemetrasenie pri Hlohove s magnitúdou 3,1 a hĺbkou približne 2 kilometre.
Ľudia nachádzajúci sa v blízkosti epicentra takéhoto zemetrasenia ho zvyčajne pocítia ako krátke chvenie či jemné otrasy podlahy. Otras môže rozvibrovať okná, rozhýbať lustre, mierne posunúť ľahší nábytok alebo vyvolať dunivé a praskavé zvuky. Hoci ide o citeľný jav, tento typ zemetrasenia spravidla nespôsobuje žiadne viditeľné škody na budovách ani infraštruktúre.
Úrady nehlásili žiadne škody ani zranenia. Seizmológovia pripomínajú, že podobné otrasy sú v tejto časti Poľska pomerne bežné a súvisia najmä s banskou činnosťou.