EÚ vyjadrila podporu Dánsku: USA vymenovali vyslanca pre Grónsko

BRUSEL - Európska únia (EÚ) v pondelok vyjadrila Dánsku plnú podporu po tom, čo Spojené štáty vymenovali guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca pre Grónsko. Grónsko je pritom súčasťou dánskeho územia, pripomenula agentúra AFP.
V reakcii na tento krok Spojených štátov predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa v príspevku na sieti X zdôraznili, že „územná celistvosť a suverenita sú základnými princípmi medzinárodného práva.“ Dodali, že tieto princípy sú dôležité nielen pre EÚ, ale pre všetky štáty sveta. „Stojíme plne po boku Dánska a obyvateľov Grónska,“ ubezpečili.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v pondelok oznámil, že Dánsko si v súvislosti s najnovším vývojom v bilaterálnych vzťahoch s USA predvolá amerického veľvyslanca. Dánsky minister Rasmussen označil vymenovanie Landryho za neprijateľné. „Pokiaľ máme v Dánsku kráľovstvo, ktoré pozostáva z Dánska, Faerských ostrovov a Grónska, nemôžeme akceptovať, že existujú ľudia, ktorí podkopávajú našu suverenitu,“ podotkol.
Prezident USA Donald Trump po svojom návrate do Bieleho domu v januári tohto roka viackrát naznačil, že Grónsko, autonómne územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku dôrazne odmietajú. Nový vyslanec Landry pričlenenie Grónska k USA ešte začiatkom roka podporil a v nedeľu uviedol, že mu „bude cťou slúžiť na tejto... pozícii s cieľom dosiahnuť, aby bolo Grónsko súčasťou USA“. Hoci USA a Grónsko sa tento mesiac dohodli na „vzájomnom rešpekte“, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová upozornila, že vyjadrenia amerických predstaviteľov vyvolali medzi obyvateľmi ostrova neistotu, a zdôraznila potrebu otvoreného dialógu.