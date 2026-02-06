Spoznávate muža na fotke? Polícia pátra po podvodníkovi! Z cudzej karty minul takmer 3250 eur

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Bratislavská polícia pátra po mužovi, ktorý vykonal platobnou kartou niekoľko neoprávnených platieb vo výške takmer 3250 eur. Informovala o tom na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc pri vyšetrovaní. Zverejnila aj fotografie páchateľa.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vykonávajú vyšetrovanie prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu muža, aby ich oznámili.
