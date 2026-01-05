Von der Leyenová tento týždeň odcestuje do Sýrie: Navštívi aj Jordánsko a Libanon

(Zdroj: TASR/Martin Žigo)
BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi koncom tohto týždňa Sýriu po prvýkrát od pádu diktátora Bašára Asada, oznámila v pondelok jej hovorkyňa. Píše agentúra AFP.
Von der Leyenová okrem Sýrie v rámci cesty po Blízkom východe navštívi aj Jordánsko a Libanon, uviedla jej hovorkyňa Paula Pinhová. Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám po bleskovej ofenzíve proti Asadovmu režimu koncom novembra už 8. decembra obsadili hlavné mesto Damask a ukončili viac ako päť desaťročí vlády rodiny Asadovcov. Dlhoročný diktátor Asad utiekol do Ruska, ktoré jeho režim počas občianskej vojny vojensky podporovalo.