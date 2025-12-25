Sýria vykonala spoločnú operáciu s USA: Zahynul jeden z vodcov Islamského štátu

DAMASK - Sýrske úrady vo štvrtok oznámili, že počas operácie vykonanej v spolupráci s koalíciou vedenou Spojenými štátmi zabili vysokopostaveného lídra džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po zatknutí ďalšieho z lídrov IS neďaleko sýrskej metropoly Damask. Informuje správa agentúry AFP.
Sýrske bezpečnostné a spravodajské sily, ktoré pracovali v koordinácii s medzinárodnou koalíciou, vykonali „presnú bezpečnostnú operáciu“, uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. „Výsledkom operácie bolo neutralizovanie teroristu Muhammada Šáhádu, známeho ako 'Abú Umar Šaddád', ktorý je považovaný za jedného z prominentných vodcov IS v Sýrii,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Táto operácia potvrdzuje účinnosť spoločnej koordinácie medzi národnými bezpečnostnými agentúrami a medzinárodnými partnermi,“ dodalo ministerstvo. O niekoľko hodín predtým sýrske úrady oznámili, že v stredu zadržali Táhá az-Zubího, známeho aj ako Abú Umar at-Tábija, vodcu IS v Damasku, spolu s niekoľkými jeho mužmi.
Útok z 13. decembra
Pri útoku z 13. decembra zahynuli dvaja vojaci USA a jeden americký civilista, pripomína AFP. Washington z útoku obvinil osamelého ozbrojenca IS v sýrskej Palmýre. Americké sily následne podnikli odvetné útoky zamerané na desiatky cieľov IS v Sýrii. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) zahynulo pri týchto útokoch päť členov džihádistickej skupiny. Počas novembrovej návštevy úradujúceho dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru sa Sýria oficiálne pripojila k Američanmi vedenej koalícii proti IS, dodáva AFP.