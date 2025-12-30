Prebieha spor o Grónsko: Dánsko však chce kúpiť americké hliadkovacie lietadlá

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok uviedli, že schválili možný predaj viacúčelového hliadkovacieho a prieskumného systému P-8A od spoločnosti Boeing v hodnote 1,8 miliardy dolárov Dánsku - a to napriek obnovenému napätiu vo vzťahoch Washingtonu a Kodane ohľadne Grónska. Informuje správa agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že schválilo žiadosť Dánska o kúpu hliadkového a prieskumného systému P-8A od spoločnosti Boeing, ktorý bude zahŕňať až tri lietadlá. Ministerstvo zahraničných vecí USA vo vyhlásení pre Kongres uviedlo, že predaj „podporí ciele zahraničnej politiky a ciele národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti spojenca NATO, ktoré je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe“.
Schválili aj samostatný predaj rakiet typu vzduch-vzduch
Rezort diplomacie USA pred týždňom schválilo aj samostatný predaj rakiet typu vzduch-vzduch Dánsku v hodnote takmer jednej miliardy dolárov, pripomína AFP. Spojené štáty dlhodobo tlačia na spojencov NATO, aby platili viac za obranu, pričom Trump sa snaží znížiť americkú prítomnosť v Európe napriek ruskej invázii na Ukrajinu, dodáva agentúra. Európu však šokoval tón amerického prezidenta, ktorým sa vyjadruje o Grónsku - autonómnom území patriacemu Dánsku.
Trump začiatkom tohto mesiaca vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za svojho osobitného vyslanca pre Grónsko. Landry okamžite sľúbil, že bude pracovať na tom, aby sa tento ostrov stal „súčasťou USA“, čo viedlo Dánsko k predvolaniu amerického veľvyslanca. Samotný Trump odmietol vylúčiť obsadenie Grónska silou a trval na tom, že Spojené štáty potrebujú tento ostrov bohatý na zdroje pre svoju vlastnú bezpečnosť, dodáva AFP.