Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Prebieha spor o Grónsko: Dánsko však chce kúpiť americké hliadkovacie lietadlá

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok uviedli, že schválili možný predaj viacúčelového hliadkovacieho a prieskumného systému P-8A od spoločnosti Boeing v hodnote 1,8 miliardy dolárov Dánsku - a to napriek obnovenému napätiu vo vzťahoch Washingtonu a Kodane ohľadne Grónska. Informuje správa agentúry AFP.

Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že schválilo žiadosť Dánska o kúpu hliadkového a prieskumného systému P-8A od spoločnosti Boeing, ktorý bude zahŕňať až tri lietadlá. Ministerstvo zahraničných vecí USA vo vyhlásení pre Kongres uviedlo, že predaj „podporí ciele zahraničnej politiky a ciele národnej bezpečnosti Spojených štátov zlepšením bezpečnosti spojenca NATO, ktoré je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe“.

Schválili aj samostatný predaj rakiet typu vzduch-vzduch

Rezort diplomacie USA pred týždňom schválilo aj samostatný predaj rakiet typu vzduch-vzduch Dánsku v hodnote takmer jednej miliardy dolárov, pripomína AFP. Spojené štáty dlhodobo tlačia na spojencov NATO, aby platili viac za obranu, pričom Trump sa snaží znížiť americkú prítomnosť v Európe napriek ruskej invázii na Ukrajinu, dodáva agentúra. Európu však šokoval tón amerického prezidenta, ktorým sa vyjadruje o Grónsku - autonómnom území patriacemu Dánsku.

Trump začiatkom tohto mesiaca vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za svojho osobitného vyslanca pre Grónsko. Landry okamžite sľúbil, že bude pracovať na tom, aby sa tento ostrov stal „súčasťou USA“, čo viedlo Dánsko k predvolaniu amerického veľvyslanca. Samotný Trump odmietol vylúčiť obsadenie Grónska silou a trval na tom, že Spojené štáty potrebujú tento ostrov bohatý na zdroje pre svoju vlastnú bezpečnosť, dodáva AFP.

Viac o téme: DánskoUSAGrónsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Map of Greenland on
EÚ vyjadrila podporu Dánsku: USA vymenovali vyslanca pre Grónsko
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Dánsko sa trasie od strachu: Zriadilo nočnú hliadku! Má kontrolovať, čo robí Trump, keď Európa spí
Zahraničné
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť od JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť od JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti
Príchod Martiny Grešovej domov po pôrode
Príchod Martiny Grešovej domov po pôrode
Prominenti
Martina Grešová ukázala zábery z pôrodnice
Martina Grešová ukázala zábery z pôrodnice
Prominenti

Domáce správy

Daňová realita v roku
Daňová realita v roku 2026: Takto sme na tom v porovnaní so susedmi, priam DESIVÝ pohľad do tabuľky!
Domáce
TEST Hľadali sme najlepšie
TEST Hľadali sme najlepšie mlieko, šunku či radler: Zhodli sa čitatelia s redakciou?
hashtag.sk
Archeopark Fidvár (Vráble-Fidvár)
ZÁHADA okolo slovenskej osady z praveku: Masaker, či rituál? Telá pochovali BEZ HLÁV!
Domáce
VEĽKÁ ZMENA V BANKE: Nové podmienky pre bežné účty. Za TO, čo bolo vždy zdarma, budeme PLATIŤ
VEĽKÁ ZMENA V BANKE: Nové podmienky pre bežné účty. Za TO, čo bolo vždy zdarma, budeme PLATIŤ
Banská Bystrica

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Ako to teda je? Netanjahuova milosť sa blíži, Hercogova kancelária to však poprela
Zahraničné
Alí Šamchání
Ostré varovanie! Na akúkoľvek agresiu príde tvrdá odpoveď, reagoval Irán na vyjadrenia Trumpa
Zahraničné
Posolstvo Guterresa: Obklopuje nás
Posolstvo Guterresa: Obklopuje nás chaos a neistota! Berte to vážne, odkázal svetovým lídrom
Zahraničné
Prebieha spor o Grónsko:
Prebieha spor o Grónsko: Dánsko však chce kúpiť americké hliadkovacie lietadlá
Zahraničné

Prominenti

Lela a Karlos Vémola
Naoko luxus, v zákulisí boj o peniaze! Väzba Vémolu odhalila šokujúcu pravdu: Lelu odrezal od peňazí!
Domáci prominenti
Tento spevák túžil po
Tento spevák túžil po Gombitovej: Žbirka ho "odpinkal"
Osobnosti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Po búrke v SND hlási odchod aj Patrik Vyskočil: V divadle končí po dlhých 13 rokoch!
Domáci prominenti
Táňa Pauhofová
Zemetrasenie v SND: Päť hercov dostalo VÝPOVEĎ... Končí aj Pauhofová!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historici v úžase: Takto
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Zaujímavosti
Koniec TABU, terapeut prezradil:
Koniec TABU, terapeut prezradil: Ak chcete OKAMŽITE zlepšiť intímny život, musíte partnera donútiť, aby robil TOTO!
Zaujímavosti
Cesnak a liečba viróz:
Cesnak a liečba viróz: Väčšina z nás s týmto prírodným antibiotikom nezaobchádza správne
vysetrenie.sk
Už JEDEN mesiac bez
Už JEDEN mesiac bez alkoholu dokáže zázraky: TOTO sa stane s vaším telom! Odborníci sú v šoku
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Výber receptov
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy

Šport

VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto parádu musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto parádu musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Správa, z ktorej doslova láme a trhá srdce: Nórsky lyžiar ochrnul po nehode na tréningu
Správa, z ktorej doslova láme a trhá srdce: Nórsky lyžiar ochrnul po nehode na tréningu
Lyžovanie

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce
Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Prostredie práce
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda

Technológie

Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Návody
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Veda a výskum
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Armádne technológie
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Umelá inteligencia

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré čaká veľký životný zlom v roku 2026
Horoskop
3 znamenia zverokruhu, ktoré čaká veľký životný zlom v roku 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Daňová realita v roku
Domáce
Daňová realita v roku 2026: Takto sme na tom v porovnaní so susedmi, priam DESIVÝ pohľad do tabuľky!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala útočiť dronmi na Putinovu rezidenciu! Bez podpory USA nemôže zvíťaziť
Stephen Chase po operácii
Zahraničné
Šok po operácii: Muž začal hovoriť plynule španielsky! Predtým jazyk takmer neovládal
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť
Zahraničné
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť v nemocnici! Otrava jedlom skončila tragicky: Zomrela matka aj 15-ročná dcéra

Ďalšie zo Zoznamu