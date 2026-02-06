MIMORIADNE Atentát na ruského generála v Moskve

MOSKVA - Neznámy človek postrelil v Moskve zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva. S odvolaním sa na ruský vyšetrovací výbor o tom dnes ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informácie o jeho zdravotnom stave nie sú k dispozícii, podľa niektorých zdrojov je v kritickom stave, dodal web.
Zatiaľ neznámy muž niekoľkokrát vystrelil na vysoko postaveného ruského vojenského spravodajcu v jednom z obytných domov v metropole a potom z miesta činu utiekol, uviedol ruský vyšetrovací výbor. Telegramové kanály Mash a Baza, ktoré majú blízko k bezpečnostným zložkám, tvrdia, že útočník Alexejeva strelil do chrbta. Vladimír Alexejev je podľa Meduzy prvým zástupcom náčelníka Hlavnej správy generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie, teda vojenskej spravodajskej služby, pre ktorú sa stále často používa niekdajšia zažitá skratka GRU.
Médiá Alexejeva označili za jedného z hlavných kurátorov všetkých ruských "dobrovoľníckych" formácií zúčastňujúcich sa vojny proti Ukrajine, píše Meduza. Tento činiteľ sa podľa nej v júni 2023 zúčastnil vyjednávania s Jevgenijom Prigožinom za krátke vzbury jeho súkromnej žoldnierskej armády. USA a Európska únia na Alexejeva už skôr podľa médií uvalili sankcie.
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vo februári 2022 bolo zabitých niekoľko vysoko postavených ruských vojenských predstaviteľov, pričom Moskva z útokov viní Ukrajinu. Ukrajinci sa k niektorým z týchto útokov prihlásili, pripomenula agentúra AFP.
Na sankčom zozname EÚ aj USA
Alexejev sa dlhodobo nachádza na sankčných zoznamoch Západu. Spojené štáty americké naňho uvalili sankcie už v decembri 2016 v súvislosti s kybernetickými operáciami, ktorých cieľom bolo ovplyvniť priebeh prezidentských volieb v USA. O tri roky neskôr ho na sankčný zoznam zaradila aj Európska únia, a to pre jeho pôsobenie vo vedení ruskej vojenskej rozviedky GRU v čase otravy Sergeja a Julije Skripaľových v britskom Salisbury, pripomína portál Meduza.
V roku 2023 sa Alexejev objavil aj vo videu adresovanom bojovníkom Wagnerovej skupiny počas krátkeho povstania jej vtedajšieho šéfa Jevgenija Prigožina, v ktorom ich vyzýval, aby zastavili ďalšie kroky.
Súčasný prípad zároveň nie je prvým útokom na vysokopostaveného ruského dôstojníka v Moskve – v decembri 2024 bol zabitý generál Igor Kirillov, keď pri vchode do jeho domu explodovalo výbušné zariadenie ukryté na elektrickej kolobežke.