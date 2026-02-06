Je to čierne na bielom: Nielen Kraus! Do relácie 5 proti 5 vstupuje aj jeho parťák Peter Marcin

BRATISLAVA - STVR potvrdzuje, že na obrazovky Jednotky sa na jeseň 2026 vráti rodinná zábavná súťaž 5 proti 5, ktorá sa v minulosti stala programovou stálicou a získala si srdcia tisícok divákov. Premiéra novej série s moderátorom Andym Krausom a skúseným režisérom Petrom Marcinom prinesie divákom nový zážitok.
Len včera sme v článku na Topkách uviedli, že do hry v obnovenej relácii 5 proti 5 má podľa našich informácií vstúpiť aj ďalšie meno, ktoré je všetkým veľmi dobre známe. Ide o Krausovho dlhoročného súputníka a spoluhráča vo formátoch ako Uragán, Hurikán, či Susedia, v ktorých vystupovali ako nerozlučná dvojica - Petra Marcina. Pravdivosť našich informácií sa potvrdila, o čom svedčí stanovisko verejnoprávnej televízie. STVR v jedinej vete naznačila, že Peter Marcin sa v obnovenom formáte zhostí úlohy režiséra.
„Relácia 5 proti 5 patrí k tým programom, ktoré sa stali synonymom podvečernej rodinnej zábavy. Jej návrat na obrazovky považujeme za významný programový krok. Nielen preto, že ide o silný formát, ale aj preto, že sa s novým konceptom a s novým moderátorom opäť dostane bližšie k divákom,“ povedala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
STVR uvedie obľúbenú šou 5 proti 5 v novej podobe v tradičnom podvečernom čase, od pondelka do piatka na Jednotke. Nové diely divákom prinesú zároveň aj prekvapenie v podobe inovatívnych prvkov a nových momentov, ktoré STVR predstaví bližšie pred štartom sezóny. Novým moderátorom relácie 5 proti 5 sa stane Andy Kraus, ktorý priznáva, že ponuka moderovať tento formát bola preňho spočiatku prekvapením. „Keď som sa prvýkrát dozvedel, že by som mohol moderovať 5 proti 5, bol som zaskočený, nikdy predtým som takýto typ programu nerobil. Na kamerových skúškach som sa však uvoľnil, program ma veľmi chytil a zrazu som mal pocit, že by to mohlo fungovať. Páči sa mi, že nejde o vedomostnú súťaž. Neexistuje nesprávna odpoveď, netreba sa báť, že človek povie niečo zle. Práve naopak, často sú najzábavnejšie tie spontánne odpovede. Je to relácia, ktorú si môžete zapnúť kedykoľvek, pokojne aj v polovici, a hneď vás vtiahne,“ vysvetľuje Andy Kraus. „Je to súťaž pre rodiny a partie, ktoré sa chcú zabaviť, majú zmysel pre humor a neboja sa povedať aj netradičnú odpoveď. Budem veľmi rád, ak sa do súťaže zapoja takíto ľudia, lebo práve oni robia 5 proti 5 tým, čím je.“
S výberom moderátora je spokojná aj riaditeľka STVR Martina Flašíková. „Andy Kraus prináša spojenie humoru, prirodzeného moderátorského štýlu a empatie. Spolupráca s Petrom Marcinom je pre nás takisto hodnotným pokračovaním dlhodobej kreatívnej súčinnosti, ktorá zabezpečuje, že každý diel bude mať svoje tempo, šarm i energiu, ktoré si naši diváci zaslúžia. Zároveň majú výbornú spoločnú chémiu, ktorá sa, verím, pretaví aj do výslednej podoby relácie.“
Reláciu 5 proti 5 uviedla STVR po prvýkrát v roku 2007 a postupne sa stala jedným z najsledovanejších formátov STVR. Po prvom období v rokoch 2007 – 2009 sa vrátila na obrazovky v septembri 2011 a vysielala sa až do mája 2022. 5 proti 5 sa tak po prestávke vracia ako silný formát, ktorý v minulosti preukázal svoj úspech a divácku príťažlivosť a STVR verí, že aj v novej podobe sa bude tešiť priazni divákov.
