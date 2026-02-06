Nechutná reklama žilinského podniku: Klub lákal na Epstein Party, mladistvým dievčatám sľuboval alkohol!

ŽILINA – Slovenským internetom otriasa škandál. Známy nočný podnik v Žiline zverejnil marketingovú kampaň, ktorá parazituje na mene usvedčeného sexuálneho predátora a pedofila Jeffreyho Epsteina. Poburujúce materiály, ktoré lákali na akciu mladé dievčatá, už skončili v rukách polície.
Žilinský EnjoyClub čelí masívnej vlne kritiky za propagáciu pripravovanej akcie s názvom „Epstein Party“. Plagáty k podujatiu pracovali s mimoriadne nechutným podtextom. Okrem grafiky s nahými ženami šokoval najmä text v angličtine, ktorý na párty pozýval dievčatá už od 15 rokov. Reklama dokonca naznačovala, že v sprievode sestry by mohli prísť aj mladšie ročníky. Upozornili na to Aktuality.
Tým sa však zoznam bizarností nekončí. Klub sľuboval mladým dievčatám alkohol zadarmo a za interakciu na sociálnej sieti im ponúkal miesto na takzvanom „Epsteinovom zozname hostí“. Práve tento zoznam vo svete symbolizuje najtemnejšie prípady zneužívania maloletých svetovými elitami.
Do prípadu sa vložila polícia
Kontroverzný marketing nezostal bez odozvy mužov zákona. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej sa už vecou zaoberajú príslušné útvary. „Vec aktuálne realizuje príslušné oddelenie PZ ako podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku. Vzhľadom na vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Šefčíková.
Hovorkyňa zároveň varovala, že právna kvalifikácia sa v priebehu dokazovania môže sprísniť a posunúť až k rovine trestného činu.
Vedenie klubu EnjoyClub sa po vlne odporu snaží situáciu zachrániť tvrdením, že išlo o premyslenú, hoci šokujúcu antikampaň. Tvrdia, že ich cieľom bolo poukázať na skutočné problémy zneužívania moci, ktoré mladá generácia údajne ignoruje. Zároveň dodali, že ak verejnosť pobúril ich plagát, malo by ju tisíckrát viac poburovať to, že sa takéto veci vo svete reálne dejú. Podnik ubezpečuje, že napriek kontroverznej reklame zostávajú pravidlá vstupu nezmenené a alkohol budú podávať výhradne plnoletým osobám.
Marketingová kampaň je o to citlivejšia, že Jeffrey Epstein bol usvedčený pedofil, ktorý roky zneužíval desiatky maloletých dievčat. Svoje obete lákal do nelegálnej siete, ktorú využívali najmocnejší ľudia sveta. Finančník v roku 2019 zomrel v cele, pričom jeho smrť bola označená za samovraždu.