USA sa vážne pripravujú na útok: Tlak na Irán brutálne narastá! USA posielajú do oblasti celú armádu

TEHERÁN - Len krátko pred plánovanými rokovaniami s Teheránom Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v oblasti Perzského zálivu. Satelitné zábery ukazujú koncentráciu lodí, lietadiel aj dronov. Prezident Donald Trump hovorí o „armáde“, ktorá má Irán prinútiť k ústupkom.
Washington vysiela do oblasti okolo Iránu jasný signál sily. V čase, keď sa majú v Ománe začať nové rozhovory medzi USA a Iránom, americká armáda presúva do regiónu rozsiahle námorné aj letecké kapacity. Satelitné snímky dokumentujú približne tucet vojnových lodí a desiatky bojových lietadiel rozmiestnených na základniach v širšom okolí Iránu.
Americký prezident Donald Trump tento krok verejne označil za vyslanie „armády“, ktorá má Teherán dotlačiť späť k rokovaciemu stolu. V rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že Spojené štáty s Iránom rokujú, no zároveň dodal, že ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, „uvidí sa, čo sa stane“.
Irán reaguje tvrdou rétorikou. Minister zahraničných vecí Abbás Araghčí minulý týždeň vyhlásil, že krajina je pripravená rokovať, no rovnako je pripravená aj na vojnu.
Základne, stíhačky a záchranné lietadlá
Podľa denníka Washington Post zohráva kľúčovú úlohu v amerických prípravách letecká základňa Muwaffaq Salti v Jordánsku. Satelitné snímky na nej zachytávajú najmenej dvanásť stíhacích bombardérov F-15E, ktoré sa už v júni zúčastnili na dvanásťdňovom konflikte medzi Izraelom a Iránom.
Na základni boli spozorované aj lietadlá A-10C Thunderbolt II, známe ako „warhog“, špecializované na ničenie pozemných cieľov. Novšie zábery ukazujú aj bezpilotný stroj MQ-9 Reaper a viacero viacúčelových vrtuľníkov.
Pozornosť expertov však najviac pritiahlo presunutie dvoch lietadiel HC-130J Combat King. Ide o špeciálne stroje určené na vyhľadávanie a záchranu pilotov či jednotiek v bojových zónach. Podľa vojenských analytikov to naznačuje, že Pentagon počíta aj so scenármi, v ktorých by bolo potrebné evakuovať americký personál z nepriateľského územia.
Lietadlová loď pri Iráne a sila na mori
Masívne posilnenie prebieha aj na mori. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila 26. januára spolu s tromi torpédoborcami s riadenými strelami do severnej časti Arabského mora. Administratíva Donalda Trumpa presmerovala celý úderný zväz z Juhočínskeho mora – v regióne pritom od októbra nebola dislokovaná žiadna americká lietadlová loď.
V operačnej oblasti sa nachádza najmenej osem ďalších vojnových lodí. Torpédoborce USS McFaul a USS Mitscher hliadkujú v blízkosti Hormuzského prielivu, ďalšie jednotky operujú v Červenom mori a vo východnom Stredomorí.
Na palube lietadlovej lode sú okrem stíhačiek F-35 aj lietadlá EA-18G Growler, určené na elektronický boj. Dokážu rušiť nepriateľské radarové systémy, čo by bolo kľúčové pri prípadných hlbších zásahoch do iránskeho vzdušného priestoru.
Rokovania v tieni hrozieb
Iránski predstavitelia reagujú na americkú demonštráciu sily kombináciou signálov o ochote rokovať a varovaní pred odvetou. Vplyvný bezpečnostný činiteľ Alí Larídžání cez víkend uviedol, že „štrukturálne prípravy na rokovania“ pokračujú a stretnutia by sa mali začať v piatok.
Podľa analytikov je však aktuálny vojenský presun rozsiahlejší než operácie z minulého júna, ktoré sa zameriavali na konkrétne iránske ciele. Dana Stroulová, bývalá zástupkyňa amerického ministra obrany pre Blízky východ, pre Washington Post uviedla, že Spojené štáty si pripravujú operačné prostredie na širší súbor možností, ak by prezident nariadil vojenské údery.
Na rozdiel od predchádzajúcich zásahov tentoraz podľa nej nejde o jasne ohraničený cieľ. Teherán zároveň opakovane varoval, že v prípade amerického útoku odpovie tvrdou odvetou proti americkým záujmom v regióne aj proti Izraelu.