USA oznámili ďalší úder na loď pašerákov drog, jeden človek zomrel

WASHINGTON - Armáda Spojených štátov uviedla, že vykonala ďalší úder na loď pašujúcu drogy vo východnom Tichomorí. Jeden človek pri tom zahynul.
"Spravodajské informácie potvrdili, že nenápadné plavidlo sa pohybovalo po známych trasách pašerákov drog vo východnom Pacifiku a bolo zapojené do operácií pašovania drog," uviedlo na X južné veliteľstvo americkej armády. "Počas tejto akcie bol potvrdený jeden usmrtený muž - narkoterorista," dodalo veliteľstvo.
Sprievodné video ukazuje, ako prvá salva najprv zčerie hladinu a po druhej salve začne zadnú časť plavidla horieť. Následné ďalšie zásahy požiar zosilňujú. V poslednej časti videa je vidieť loď unášaná po hladine a vedľa nej plamene.
Spojené štáty začiatkom septembra začali v medzinárodných vodách Karibského mora cielené údery proti lodiam, ktorých posádky podľa nich pašujú drogy. Neskôr Američania zaútočili aj na plavidlá v Tichom oceáne. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tým, že USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie.
Od začiatku septembra bolo pri 29 známych útokoch zabitých najmenej 105 ľudí, uviedla agentúra AP. Údery čelia kritike zo strany niektorých amerických zákonodarcov i ochrancov ľudských práv, ktorí tvrdia, že Trumpova administratíva predložila len málo dôkazov o tom, že cieľom boli skutočne lode pašerákov drog, a že útoky predstavujú mimosúdne popravy.