ŠOKUJÚCE Nezvestnú Michelle našli po 42 rokoch! Mala NOVÚ identitu a o NIČOM nevedela

FLORIDA – Tento prípad je ako vystrihnutý zo scenára pre kriminálny film roka. Bohužiaľ je to ale skutočnosť. Ako by ste sa cítili, keby zrazu prišli za vami policajti a povedali vám, že ste niekto úplne iný? Presne toto pocítila na vlastnej koži žena, ktorá ani netušila, že jej v detstve dali meno Michelle.
Michelle Marie Newtonovú uniesli, keď mala ešte len tri roky. Za nezvestnú ju vyhlásili dňa 2. apríla 1983. Tento prípad sa ťahal s prestávkami neuveriteľných 42 rokov, píše New York Post. Keď napokon Michelle našli, vystupovala pod inou identitou a vôbec nevedela, že bola ako dieťa obeťou únosu.
Matka zmenila identitu sebe aj dcére
"Celé to začala jej matka Debra Newtonová, ktorá sa s dcérou presťahovala z Louisville do Kentucky údajne za lepším životom. Dvojica ale opustila domov bez otca rodiny Josepha, ktorého manželka nechala napospas osudu," uvádza polícia okresu Jefferson. Tá si tiež mala zmeniť identitu a v novom bydlisku vystupovala pod menom "Sharon". Niektoré médiá uvádzajú, že Michelle našli po 40, prípadne 41 rokoch.
Joseph sa snažil manželku a dcéru vypátrať, no naposledy mali byť v kontakte niekedy v roku 1985. Potom sa údajne vyparili. Pátranie po Debre a Michelle Newtonových pokračovalo do roku až do roku 2 000. Následne celé vyšetrovanie zastavili, pretože polícia sa nedokázala spojiť s Josephom. Päť rokov na to Michelle Newtonovú vymazali zo zoznamu nezvestných osôb. V tom čase mala mať už 25 rokov.
Prípad znovu otvorili v roku 2016
Prípad znovu otvorili pred deviatimi rokmi (2016) na žiadosť jedného z členov rodiny. Posun prišiel až v tomto roku, keď polícia dostala tip na osobu, ktorá sa dokonale podobala na nezvestné dievča. Vyšetrovatelia následne lokalizovali dom vo Villages na Floride, kde mala Debra/Sharon trvalý pobyt. Dovtedy využívala služby domova dôchodcov ako "Sharon Nealyová" a dokonca mala aj nového partnera. FBI ju mala na zozname 8 najhľadanejších zločincov, ktorí unášali deti. Napokon s aju podarilo zadržať.
Keď sa napokon Michelle dozvedela kto v skutočnosti je, ihneď sa cez políciu spojila so svojím otcom. "Vždy som ju nosil vo svojom srdci. Ani neviem opísať ten okamih, keď som Michelle mohol opäť držať vo svojom náručí," hovorí Joseph Newton so slzami v očiach.
Matka Debra bola síce obvinená, ale prepustili ju na kauciu. Zatiaľ nie je jasné, či a kedy prebehne súdne pojednávanie.