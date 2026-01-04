Mrazivé ZÁBERY z bezpečnostnej kamery: ÚNOS za bieleho dňa! Žena kričala o pomoc, desivé svedectvá ľudí

HIALEAH - Obyvatelia pokojného bytového komplexu na Floride zažili šokujúci prvý deň nového roka. Bezpečnostné kamery zachytili, ako muž násilím ťahá ženu k vozidlu, pričom susedia počuli krik a volanie o pomoc. Polícia pátra po oboch osobách.
Desivý moment, keď mala byť žena za biele dňa unesená z ulice, zachytila bezpečnostná kamera v meste Hialeah na Floride. Zábery vznikli v stredu pred budovou Lake Condominium a okamžite vyvolali obavy o jej bezpečnosť. Píše o tom Daily Mail. Podľa miestnej televízie Local 10 svedkyňa, ktorá incident videla, okamžite zavolala políciu, pretože bola presvedčená, že bola svedkom únosu. Na fotografiách zo sledovacieho systému je vidieť muža a ženu pri bielom pick-upe Ford F‑150 Platinum Edition s výraznými čiernymi diskami.
Polícia uviedla, že hľadaným mužom je beloch vysoký približne 170 cm, oblečený celý v čiernom, s modrou čiapkou a čiernymi šľapkami. Hľadaná žena má podľa opisu oblečenú sivú mikinu, béžové tepláky, dlhé čierne vlasy a čierne šľapky.
Na zverejnených fotografiách je vidieť, ako muž so ženou najprv prudko gestikuluje, následne ju chytí a ťahá smerom k vozidlu. Na inom zábere stojí žena sama, s rukami vo vreckách, pričom ide o jediný moment, keď na aute nesvietili zadné svetlá. Po analýze videa polícia potvrdila, že svedkyňa situáciu opísala presne, a dodala, že muž a žena sa pravdepodobne poznajú.
Krik a volanie o pomoc
Obyvatelia inak pokojného bytového komplexu uviedli, že počas incidentu počuli volanie o pomoc. Jedna zo susediek, Vivian Sotero, sa pri rozhovore pre CBS rozplakala a povedala, že je z toho otrasená najmä preto, že sa to stalo hneď v prvý deň nového roka. Ďalšia suseda, Amelia, dodala, že v komplexe býva zvyčajne ticho a nič podobné sa tam nedeje.
Ramon Echevarria uviedol, že počula ženu kričať, no keď vyšla von, už tam nebola. Brian Sanz, ktorý v budove žije 25 rokov, povedal, že ľudí zo záberov nepozná a podľa neho v budove nikdy nebývali. „Som prekvapený. Nič také sa tu nedeje. Je to pokojná štvrť,“ dodal.
Polícia incident označila za „podozrivú udalosť“ a zdôraznila, že ich hlavným cieľom je nájsť ženu a overiť, či je v bezpečí. Vyšetrovanie komplikuje fakt, že doposiaľ nebol nahlásený žiadny nezvestný človek, ktorý by zodpovedal jej opisu. „Nech nikto nepodceňuje informácie, ktoré môže mať,“ uviedol pre Miami Herald policajný poručík Eddie Rodriguez. „Aj drobný detail môže byť kľúčom k vyriešeniu prípadu a k zabezpečeniu bezpečia tejto ženy,“ vyzýva.