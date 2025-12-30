OHŇOSTROJ vo výťahu: VIDEO Opitý mladík vytiahol svetlicu a ZAPÁLIL ju! Nasledovalo PEKLO

PETROHRAD – Po Vianociach sa už všetci tešia na oslavy Nového roku. V Rusku, kde sa neoslavujú typické kresťanské Vianoce, zvyknú byť oslavy ešte bujarejšie. Príkladom je aj scénka z výťahu, ktorá jasne naznačuje, že niektorí sa už nevedia dočkať Silvestra.
Značne podgurážení mladíci z Murina (časť Petrohradu) zrejme nevedeli vydržať pár posledných dní do osláv Nového roka. V jednom z bytových domov sa preto rozhodli skrátiť cestu výťahom veľmi netradičným spôsobom. Jeden z nich vytiahol klasickú tubu so svetlicami a priamo vo výťahu ju zapálil.
Zachytila ich kamera
Jeho kamarát sa to snažil natočiť na mobil. V druhej ruke pritom celý čas držal otvorenú fľašu piva. Keď začali vo výťahu strieľať farebné svetlice, začal pred nimi utekať. Mladíci si pomysleli, že z videa nič nebude, lenže celé ich vyčíňanie zachytila bezpečnostná kamera.
Po pár sekundách od zapálenia je vo výťahu hustý dym, ktorý nemohol uniknúť ani obyvateľom bytovky. Tí zavolali na políciu. Po príchode na miesto činu výtržníkov zadržali. Tí sa následne obyvateľom za nepríjemnosti ospravedlnili. Okrem toho museli vyčistiť aj celý výťah. Z videa aj ďalších informácií po incidente vyplýva, že mladíci neutrpeli žiadne vážne zranenia.
Výnimky pre ohňostroje na území SR
Na Slovensku platí od 2. januára 2024 upravený zákon (58/2014 Z. z.), ktorý zakazuje predaj a používanie hlukovej pyrotechniky (napríklad petardy) počas celého roka. Povoľuje sa akurát predaj a použitie vizuálnej pyrotechniky kategórií F1, F2, F3 (prskavky, rakety s farebným efektom, rímske sviece) a to len v obmedzenom období od 31. decembra (18:00) do 1. januára (02:00). Jedine samosprávy môžu povoliť celoročné použitie pyrotechniky a profesionálne ohňostroje.