Šéf ruskej diplomacie po stretnutí s predsedom OBSE požaduje jej reformu

Sprava predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Ignazio Cassis a generálny tajomník OBSE Feridun H. Sinirlioglu
Sprava predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Ignazio Cassis a generálny tajomník OBSE Feridun H. Sinirlioglu (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)
MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so švajčiarskym ministrom zahraničných vecí Ignaziom Cassisom kritizoval stav Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a vyzval na jej reformu. Cassis, ktorého krajina tento rok OBSE predsedá, bol v Moskve, aby rokoval o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Informuje správa DPA a TASS.

Lavrov na tlačovej konferencii po skončení rokovaní povedal, že vo všetkých oblastiach činnosti OBSE panuje úplná stagnácia. „Vo všetkých troch hlavných oblastiach činnosti - vo vojensko-politickej, v ekonomickej a v humanitárnej panuje úplná stagnácia alebo ukrajinizácia,“ vyhlásil. Podľa TASS si šéf švajčiarskej diplomacie uvedomuje hĺbku krízy OBSE, ako aj želanie prekonať súčasnú situáciu konštatujúc, že je „potrebné zaviesť poriadok“.

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine podľa Lavrova inštitúty OBSE dokazujú svoju „neschopnosť“, pričom krajiny Západu obvinil z toho, že sa všemožne snažia, aby OBSE „zohrávala rusofóbnu úlohu a podporovala nacistický kyjevský režim“. Predseda OBSE, ktorý pred svojou cestou do Moskvy navštívil tiež Kyjev, na sociálnej sieti X napísal, že stretnutie sa zameralo na dialóg o ukončení vojny na Ukrajine a na to, „ako môže OBSE slúžiť ako platforma na podporu tohto dialógu a úsilia o mier“. Švajčiarsky minister sa na tlačovej konferencii Lavrova nezúčastnil, pripomenula DPA a dodala, že tak chce urobiť po návrate z Ruska.

Cassisa sprevádzal v Moskve generálny tajomník organizácie

Cassisa sprevádzal v Moskve generálny tajomník organizácie Feridun Sinirlioglu, pričom za posledné roky išlo o prvú návštevu zástupcov OBSE v tejto metropole. Aj keď Rusko zostáva jedným z 57 členských štátov organizácie, od začiatku vojny na Ukrajine je jeho činnosť v rámci inštitúcií OBSE prakticky paralyzovaná, uviedla DPA.

Viac o téme: MoskvaOBSESergej Lavrov
