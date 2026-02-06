Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom: Vyjadrenia premiéra ju znepokojili

BRATISLAVA - Rada prokurátorov SR sa stotožňuje s hodnotením generálneho prokurátora Maroša Žilinku k stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku. Vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a iných politikov o tom, že sa prokuratúra zapojila do politického boja, ju vážne znepokojili. Informoval predseda rady Stanislav Jakubčík.
„V tomto kontexte považuje rada za nevyhnutné pripomenúť, že už v decembri 2023 dôrazne a v predstihu varovala pred negatívnymi dôsledkami zrušenia špecializovaných protikorupčných orgánov a obchádzania odbornej diskusie. Upozorňovali sme, že prijímanie zásadných zmien trestnej politiky bez náležitej prípravy povedie k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite,“ uviedol Jakubčík.
Mediálne útoky nie sú nástrojom spravodlivosti
Ako doplnil, rada zdôraznila, že mediálne útoky nie sú nástrojom spravodlivosti a v slovenskom právnom poriadku existujú inštitúty na preskúmanie rozhodnutí orgánov. „Rada preto vyzýva, aby kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov bola vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Nerešpektovanie týchto princípov výrazným spôsobom oslabuje dôveru verejnosti v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť orgánov ochrany práva,“ píše sa v stanovisku.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém jeho tohtotýždňového stretnutia s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru. Fico v reakcii na to vyhlásil, že Žilinka zasahuje do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami. Žilinkove vyjadrenia kritizovali aj ďalší politici.