Škandál Lajčáka v Epsteinových spisoch neutícha: Poslankyne sa spojili a kritizujú Fica! Posielajú otvorený LIST

BRATISLAVA - Opozičné poslankyne kritizujú premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) za ochranu Miroslava Lajčáka napriek jeho kontaktom s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom. Poslankyne na spoločnej tlačovej konferencii poukázali, že Lajčák s Epsteinom zdieľal aj vnútropolitické informácie. V otvorenom liste Ficovi žiadajú jeho odvolanie z funkcie poradcu premiéra. Avizujú aj petíciu.

Veronika Remišová zo Za ľudí vyhlásila, že im záleží na tom, aby si táto spoločnosť vážila ženy a bojovala proti násiliu na deťoch. "Robert Fico nás vedie nielen k ekonomickému, ale aj morálnemu úpadku, pretože v každej civilizovanej spoločnosti je neakceptovateľné, aby pravá ruka premiéra a jeho blízky človek, bol človek, ktorý udržiaval veľmi blízke kontakty s pedofilom a odsúdeným sexuálnym predátorom Epsteinom. Vo všetkých krajinách na svete sa ľudia, ktorí sa s ním stýkali, vo verejných funkciách skončili, Robert Fico nepochopiteľným spôsobom drží nad Lajčákom ochrannú ruku," uviedla.

Beáta Jurík z Progresívneho Slovenska kritizuje premiérov výrok, že v konverzácií Lajčáka s Epsteinom nevidí nič, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybňovalo funkciu Lajčáka. "Chcela by som sa ho opýtať, že či to máme považovať za niečo normálne, že tak vysoko postavený človek komunikuje a stretáva sa so sexuálnym predátorom" vyhlásila s tým, že počet obetí Epsteina sa momentálne odhaduje viac než tisíc, medzi ktorými bolo množstvo maloletých. "Ja nechápem, ako môže premiér SR takýmto veľmi cynickým spôsobom chrániť niekoho, koho tento sexuálny predátor nazýval priateľom," dodáva a pýta sa, že či Lajčák ako vysoko postavený diplomat naozaj nemal informácie o tom, kto Epstein je. V tom čase boli už verejne známe jeho sexuálne trestné činy páchané na maloletých.

Lajčák mal s Epsteinom preberať aj vnútornú politiku SR

Podobný názor vyjadrila aj poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Podľa jej slov je neohájiteľné, aby vysoký štátny predstaviteľ s takýmto človekom udržiaval priateľský, nadštandardný kontakt. Upozornila, že exminister zahraničných vecí Lajčák s Epsteinom podľa zverejnených dokumentov zdieľal aj vnútornú politiku a záležitosti SR. "Ponúkal mu informácie, ktoré sa týkali vnútorného riadenia. Toto je neprijateľné," vyhlásila. 

Poslankyne kvôli týmto skutočnostiam poslali Ficovi otvorený list, v ktorom ho žiadajú o jeho jasné stanovisko ku komunikácii medzi jeho poradcom Lajčákom a americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom. V liste Fica tiež vyzývajú, aby jednoznačne odsúdil Epsteinove činy, jasne sa vyjadril k Lajčákovým kontaktom a vyvodil primerané dôsledky. Zároveň apelujú na verejnosť a osobnosti spoločenského života, aby sa k ich výzve pridali. Jurík v tejto súvislosti informovala, že v stredu spustia petíciu, ktorú môže ktokoľvek podpísať. Cieľom je podľa jej slov ako spoločnosť vyslať premiérovi jasný signál, že si toto v slušnej spoločnosti neželáme.

Fico minulý týždeň vyhlásil, že Lajčáka neodvolá

Fico minulý týždeň po výjazdovom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku vyhlásil, že Lajčáka neodvolá zo zboru svojich poradcov. Premiér podľa jeho slov nenašiel nič, čo by ho nútilo Lajčáka odvolať. Vyhlásil, že sa nebude riadiť tlakom médií ani tých, ktorí pociťujú voči Lajčákovi averziu.

archívne video

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pripomenul, že si nechal preveriť všetky relevantné informácie. "Pozreli sme si všetky komunikácie, nenašiel som nič, čo by ma Miroslava Lajčáka nútilo odvolať, nemám na to žiadny dôvod," povedal. Zvýraznil zároveň Lajčákovu reputáciu diplomata na najvyššej úrovni, jeho rozhľad i kontakty, z ktorých môže Slovensko i jeho vláda benefitovať.

Ďalšie zo Zoznamu