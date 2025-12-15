Fico sa pýta, čo ešte robí Vasiľ Špirko na prokuratúre: Toto sú neprípustné útoky, reaguje Maroš Žilinka

BRATISLAVA - Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko mal v minulosti sfalšovať zápisnicu o podaní trestného oznámenia na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), spísať ju mal s Ľubošom Vargom. Vargovým obhajcom bol vtedy advokát Marek Para, ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Špirka, pretože Varga popieral obsah trestného oznámenia na Kaliňáka. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval premiér Robert Fico (Smer-SD). Chce vedieť, čo s tým ide Generálna prokuratúra SR robiť, keďže Špirko tam aktuálne pôsobí.
„Došlo k stretnutiu medzi prokurátorom špeciálnej prokuratúry pánom Špirkom a obvineným Vargom a vznikla nejaká zápisnica o podaní trestného oznámenia proti Robertovi Kaliňákovi a ďalším osobám, kde padali mimoriadne vážne obvinenia, že minister vnútra sa mal dopustiť závažnej trestnej činnosti, legalizácie korupcie,“ priblížil Fico. Varga podľa neho potom popieral, že by trestné oznámenie na Kaliňáka podpísal.
Fico tvrdí, že prípad sa začal vyšetrovať, Špirko bol stíhaný a následne bolo stíhanie zrušené. Disciplinárne stíhanie Špirka nakoniec podľa premiéra preukázalo, že sa nič nestalo. „Konštatovalo sa, že síce je podpis falošný, ale nie je celkom zrejmé, kto to podpísal, či to podpísal pán Špirko falošne, alebo to podpísal niekto iný,“ podotkol.
Predseda vlády pripomenul, že Para sa za trestné oznámenie na Špirka dostal do väzby, kde bol niekoľko týždňov. „Po roku a pol generálna prokuratúra vydáva právoplatné rozhodnutie, že trestné stíhanie je zastavené. Lebo klamal Špirko a klamali už notoricky známi kajúcnici,“ skonštatoval.
Špirko v minulosti pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, napríklad podnikateľov Salmanovcov. Je známy z kauzy daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, keď podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka. Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie. Varga to však poprel a tvrdil, že trestné oznámenie spísal pod nátlakom a jeho podpis na ňom je sfalšovaný.
Výroky premiéra sú v právnom štáte neakceptovateľné, odvetil Ficovi Žilinka
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by z morálneho hľadiska spochybňovali pôsobenie prokurátora Vasiľa Špirka na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Orgány GP a prokurátori sa v konaní a rozhodovaní nedajú podľa Žilinku ovplyvniť žiadnymi čiastkovými či individuálnymi záujmami kohokoľvek.
„Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní, sú upravené v trestnom poriadku, to platí aj o vybavovaní trestných oznámení. A teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády SR na prokurátora GP vo veci falšovania podpisu vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté. A to pán oznamovateľ veľmi dobre vie,“ skonštatoval Žilinka. Premiérove vyjadrenia na Špirku považuje Žilinka za útok na Generálnu prokuratúru SR, za dehonestáciu prokurátora a prokuratúry ako celku. „To považujem v demokratickom a právnom štáte za neakceptovateľné,“ podotkol. Ide podľa neho aj o útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.
Žilinka poukázal tiež na Ficove otázky v súvislosti s trestným oznámením na Špirku vo veci údajných útokov na jeho bývalú manželku. Zdôraznil, že všetky trestné veci domáceho násilia preverujú orgány činné v trestnom konaní a zvlášť GP veľmi citlivo a zodpovedne. „Mne osobne nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť vybavenia trestných oznámení, ktoré spomína pán predseda vlády. Ak sú predsedovi vlády známe akékoľvek konkrétne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť či správnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, je povinný nám ich oznámiť a my sa nimi budeme zaoberať,“ povedal Žilinka.