Prezident Azerbajdžanu na Slovensku: Fico hovorí o dôležitom signále bilaterálnych vzťahov

BRATISLAVA - Návšteva prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva na Slovensku je veľmi dôležitý signál v bilaterálnych vzťahoch i krok k posilneniu spojenectva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom. Po utorkovom stretnutí s azerbajdžanským prezidentom v rámci jeho dvojdňovej návštevy Slovenska to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
V diskusii hovorili o rozvoji hospodárskych vzťahov, najmä o energetike. Fico pri tom poukázal na to, že Azerbajdžan je dôležitým partnerom pri diverzifikácii zdrojov plynu a jeho prepravných trás. „Táto úloha je ešte dôležitejšia v kontexte tzv. RePowerEU, ktorého cieľom je zastavenie dovozu ruského plynu do EÚ do konca roka 2027,“ zdôraznil premiér. Témou rozhovoru bola aj spolupráca v obrannom priemysle, taktiež spolupráca slovenských a azerbajdžanských ozbrojených síl v oblasti vojenského vzdelávania, výcviku či cvičení. Dotkli sa aj spolupráce v oblasti dopravy.
V rozhovore predsedu vlády SR a prezidenta Azerbajdžanu rezonovali aj medzinárodné udalosti vrátane vzťahov Azerbajdžanu s Arménskom. Fico Alijevovi v tejto súvislosti zablahoželal k podpisu mierovej deklarácie medzi Azerbajdžanom a Arménskom v auguste tohto roku. Pri téme vývoja situácie na Ukrajine slovenský premiér zdôraznil podporu mierovým iniciatívam. Rovnako podčiarkol, že násilná zmena hraníc nesmie byť novým štandardom.
Počas stretnutia slovenskej a azerbajdžanskej delegácie na Úrade vlády SR v Bratislave boli podpísané aj viaceré memorandá. Rezorty diplomacie podpísali memorandum o spolupráci v konzulárnych veciach, príslušné orgány potravinovej a veterinárnej správy oboch štátov podpísali memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín.
Memorandum o porozumení podpísali zástupcovia ministerstiev kultúry oboch krajín, rovnako memorandum o porozumení podpísali zástupcovia Agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Azerbajdžanskej republiky (KOBIA) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Azerbajdžanský minister obranného priemyslu Vugar Mustafayev a podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) podpísali protokol o zámere spolupráce medzi Ministerstvom obranného priemyslu Azerbajdžanskej republiky a Ministerstvom obrany SR. Prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev absolvoval v pondelok (8. 12.) a utorok dvojdňovú oficiálnu návštevu SR, v rámci ktorej sa stretol s najvyššími predstaviteľmi našej krajiny.